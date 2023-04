﻿„Wir können aufatmen“: Pistorius und Baerbock empfangen Bundeswehr-Rückkehrer aus dem Sudan in Wunstorf

Wunstorf/Al-Asrak. Sie sind zurück zu Hause: Mit lautem Brummen und in kurzen Abständen sind am Freitag kurz vor 17 Uhr vier A400M-Transporter der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover gelandet. An Bord der Maschinen saßen 400 Soldatinnen und Soldaten der Evakuierungsmission im Sudan. Zwischen Sonntag und Mittwoch holten die Einheiten rund 780 Personen aus der Hauptstadt Khartum und brachten sie in Sicherheit. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) empfingen die Kräfte beim Rückkehrerappell in Niedersachsen.

„Die Rettungsmission ist erfolgreich verlaufen“: Rund 400 Soldatinnen und Soldaten sind am Freitag nach Wunstorf zurückgekehrt. © Quelle: Rainer Dröse

„Wir können aufatmen“, sagte Ministerin Baerbock am Nachmittag auf dem Fliegerhorst. Die Rettungsmission sei erfolgreich verlaufen, Menschen aus mehr als 40 Nationen wurden in den vergangenen Tagen ausgeflogen, darunter 230 Deutsche. Derzeit sind laut Baerbock noch etwa 100 Staatsbürger im Sudan, allerdings nur noch einige wenige im umkämpften Khartum. „Mit denen, die wir erreichen können, stehen wir in regelmäßigem Kontakt.“ Da die Auseinandersetzungen sich vornehmlich auf die Hauptstadt konzentrierten, hätten sich aber viele Deutsche in anderen Teilen des Landes vorerst entschieden zu bleiben.

„Wir können aufatmen“: Verteidigungsminister Boris Pistorius und Außenministerin Annalena Baerbock am Fliegerhorst Wunstorf. © Quelle: Rainer Dröse

Aufgrund der angespannten Sicherheitslage in dem Land am Horn von Afrika schickte die Truppe binnen kürzester Zeit etwa 1000 bewaffnete Einheiten von Wunstorf aus Richtung Süden. „Robust“ nennt die Truppe diese Form der Evakuierungsaktion. Denn: Schon am Mittwoch vergangener Woche hatte das Auswärtige Amt eigentlich eine diplomatische Rettungsmission unternehmen wollen, doch die drei dafür frühmorgens aus Wunstorf losgeschickten A400M mussten aufgrund der Sicherheitslage auf halber Strecke wieder umkehren. Direkt danach begannen laut Pistorius deshalb „die Planungen für eine robuste Rettungsaktion“. Niemand habe gewusst, wann es losgehen könne.

Die dafür nötigen Maschinen – neben mehreren Wunstorfer A400M auch zwei zivile Antonow vom Flughafen Hannover – transportierten Material wie Lebensmittel, aber auch gepanzerte Fahrzeuge wie etwa den Waffenträger Wiesel. Wegen der Kämpfe in Khartum wollte die Bundeswehr auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. „Wir wussten nicht, wann das Fenster für die Aktion aufgeht und wie lange es geöffnet bleiben würde“, sagte Pistorius. Deshalb auch die Verlegung zunächst nach Jordanien: Von Al-Asrak sind es bloß drei Stunden Flugzeit. Dort betreibt die Bundeswehr einen Luftwaffenstützpunkt für den Kampf gegen die Terrororganisation IS.

Chefplaner: Generalmajor Dirk Faust (Mite) im Gespräch mit zwei Soldaten während der Evakuierungsaktion. © Quelle: Bundeswehr/Neumann

Glücklicherweise keine Zwischenfälle bei Evakuierung

Vergangenen Sonntag ging es dann los: Unter der Leitung von Generalmajor Dirk Faust (56) sicherten die Soldatinnen und Soldaten – darunter Fallschirmjäger, das Kommando Spezialkräfte (KSK) und Feldjäger – vor allem die Starts und Landungen im umkämpften Khartum ab. Dienstagabend hob die letzte Maschine mit Evakuierten aus Khartum Richtung Al-Asrak ab. Die Einheiten der sogenannten Forward Operating Base, die den Flughafen und die Maschinen absicherten, folgten dann am Mittwoch.

Nach derzeitigem Stand gab es während der deutschen Evakuierungsphase keine Zwischenfälle. Wie brisant es hätte werden können, zeigte sich ebenfalls am jetzigen Rückkehrtag. Am Vormittag vermeldete das türkische Militär, einer seiner Transporter sei beim Landeanflug auf Khartum beschossen worden. Pistorius: „Das zeigt, wie klein und auch gefährlich das Zeitfenster war, das uns zur Verfügung stand.“ Der hohen Professionalität und Geschwindigkeit der deutschen Soldatinnen und Soldaten sei es zu verdanken, dass die Evakuierungsaktion so schnell durchgeführt werden konnte.

Die Division Schnelle Kräfte Die sogenannte Division Schnelle Kräfte (DSK) der Bundeswehr hat die militärische Evakuierungsmission im Sudan durchgeführt. Sie existiert seit 2014, aktueller Kommandeur ist seit März 2022 Generalmajor Dirk Faust (56) – auch er war beim Einsatz am Horn von Afrika dabei. Knapp 20.000 Soldatinnen und Soldaten dienen in der multinational aufgestellten Division, sie ist auf 26 Standorte in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich verteilt. Der Stab hat seinen Sitz im hessischen Stadtallendorf bei Marburg. Motto der DSK ist „Einsatzbereit – Jederzeit – Weltweit“. Unterstellt sind beispielsweise Fallschirmjäger, das Kommando Spezialkräfte (KSK) und das Kommando Hubschrauber im niedersächsischen Bückeburg. Durch ihre schnelle Reaktionszeit ist die DSK die erste Wahl bei militärischen – auch robust genannten – Evakuierungsmissionen. Schon im August 2021 holten knapp 400 Einheiten kurzfristig binnen weniger Tage 5347 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul, als die Taliban vorrückten.

Wunstorf immer wieder Zentrum solcher Missionen

Das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 in Wunstorf nimmt regelmäßig bei solchen Missionen eine zentrale Rolle ein – es ist die Heimatbasis der gesamten knapp 40 Maschinen umfassenden A400M-Flotte der Luftwaffe. Schon im August 2021 wickelte die Bundeswehr die militärische Evakuierung aus der afghanischen Hauptstadt Kabul über den Fliegerhorst ab. Damals brachten knapp 400 Soldatinnen und Soldaten mehr als 5300 Personen vor den vorrückenden Taliban in Sicherheit. Es war bis heute die größte militärische Evakuierungsaktion in der Bundeswehrgeschichte.

Der aktuelle Konflikt im Sudan zwischen der regulären Armee und den paramilitärischen „Rapid Support Forces“ (RSF) eskalierte vor knapp zwei Wochen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden Hunderte Menschen getötet, Tausende verletzt. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, will seinen Stellvertreter und RSF-Anführer Mohammed Hamdan Daglo entmachten. Beide hatten die Führung des Landes am Horn von Afrika mit rund 46 Millionen Einwohnern durch zwei gemeinsame Militärcoups 2019 und 2021 übernommen.