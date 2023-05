﻿„Air Defender 23“: So läuft die Großübung am Fliegerhorst Wunstorf ab

Wunstorf. 238 Militärjets, mehr als 10.000 Soldatinnen und Soldaten: Mitte Juni findet über Deutschland mit „Air Defender 23“ die größte Luftwaffenübung seit Nato-Bestehen statt. Eine zentrale Rolle dabei nimmt Wunstorf ein: Der Fliegerhorst des Lufttransportgeschwaders (LTG) 62 agiert als eins von insgesamt drei Drehkreuzen der Luftwaffe. Jetzt hat Kommodore Christian John erstmals genaue Einblicke gewährt, welche Auswirkungen das multinationale Manöver mit 25 Teilnehmerstaaten in der Region Hannover haben wird.

„Die Übung ist in drei Phasen unterteilt“, sagt der Oberst. Zwar läuft „Air Defender 23“ vom 12. bis 23. Juni, doch das erste Engagement des LTG beginnt schon am 30. Mai: Dann landen große C-17-Transportmaschinen der amerikanischen Air National Guard und bringen Militärs sowie sämtliches Equipment über den Atlantik. „Wir übernehmen mit unseren A400M den Weitertransport zu den anderen Stützpunkten“, sagt John. „So werden die Kampfjetpiloten alles einsatzbereit vorfinden, wenn sie am 8. Juni eintreffen.“ Die kurze Zeit zeige, „wie reaktionsschnell Luftstreitkräfte sein können“.

Zusammenarbeit stärken und ausbauen: Oberst Christian John, Kommodore des Lufttransportgeschwaders 62 in Wunstorf. © Quelle: Rainer Dröse

Parallel zu den Großtransportern schicken die USA noch zehn kleinere C-130 „Hercules“ nach Wunstorf, die Rumänen entsenden eine C-127. Die beiden Fliegerhorste im hohen Norden wiederum nehmen einen Großteil der Jäger auf, die an „Air Defender 23“ teilnehmen. Die USA beispielsweise schicken etwa 90 Kampfjets nach Deutschland, das jüngste Nato-Mitglied Finnland vier. Die deutsche Luftwaffe engagiert sich mit insgesamt 64 Fliegern. „Wir freuen uns auf den kameradschaftlichen und fachlichen Austausch“, sagt John. Es soll gezeigt werden, dass alle Einheiten „schnell und schlagkräftig“ sind.

In Wunstorf sind die Kampfjets allerdings gar nicht oder nur sehr selten zu sehen. „Wir sind das Logistikdrehkreuz“, sagt John. Vereinzelt könnte es dennoch Starts und Landungen geben. Etwa für den Besuchertag am 21. Juni sollen bis zu zwei Jäger in die Region kommen. Abgesehen von den 1300 deutschen Soldatinnen und Soldaten des LTG 62 operieren rund 600 ausländische, überwiegend amerikanische Einsatzkräfte von Wunstorf aus. Einige nächtigen auf dem Fliegerhorst, weitere in den umliegenden Ortschaften, die Mehrheit aber in zwei Hotels am Flughafen Hannover.

A400M betanken und setzen Fallschirmjäger ab

Phase zwei: die Übung. Fünf deutsche A400M und die Partnermaschinen nehmen teil, die drei Übungsräume befinden sich über der Nordsee, im Osten und Süden Deutschlands. „Somit gibt es zwar auch mehr Flüge, aber nicht so viel und laut wie in Hohn oder Jagel“, sagt John. Ebenso wenig werde es um Wunstorf Tiefflüge oder taktische Anflüge geben. Der Oberst schätzt aber, dass Starts und Landungen vor allem zwischen 10 und 14 Uhr um etwa die Hälfte zunehmen. In den Übungsgebieten betanken die A400M in der Luft und üben mit den „Hercules“ das Absetzen von Fallschirmjägern sowie Ladung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit immer ausreichend Kraftstoff vorhanden ist, errichtete das Spezialpionierregiment 164 aus Husum auf dem Fliegerhorst ein Feldtanklager mit bis zu 2,4 Millionen Litern Kerosin. „Air Defender 23“ hat zudem laut John „definitiv Auswirkungen“ auf den zivilen Flugverkehr am Airport Hannover. Zwar gebe es keine Ausfälle, aber sicher Verzögerungen. Doch der Kommodore sieht es sportlich: Zum einen herrsche eine intensive Koordination mit dem Flughafen, „außerdem sind umgekehrt oft wir die Leidtragenden und müssen warten“.

Kommen nach Wunstorf: zehn US-Transportmaschinen des Typs C-130 „Hercules“. © Quelle: Clemens Heidrich

Wunstorfs Bürgermeister: Übung „absolut notwendig“

Phase drei startet schließlich nach Übungsende und bedeutet den Rücktransport via Wunstorf bis zum 30. Juni. Wunstorfs Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) schätzt, dass die Mehrbelastung durch „Air Defender 23“ für die Anwohnenden „unterm Strich erträglich“ sein wird. Die Akzeptanz für den Fliegerhorst sei hoch. Abgesehen davon sind Nato-Manöver auch in der Größe „absolut notwendig“ – schließlich sollen alle Nationen reibungslos zusammenarbeiten und für den Ernstfall gewappnet sein. „Sicher sind die Menschen diesbezüglich etwas entwöhnt“, sagt Piellusch, „früher waren solche Übungen völlig normal.“

Das ist „Air Defender 23“ Die Luftwaffe richtet die Übung „Air Defender 23“ vom 12. bis 23. Juni aus. Zwei Wochen lang trainieren 25 Nationen – darunter gehören nur Schweden und Japan nicht der Militärallianz an – den Bündnisfall: der Angriff auf ein Mitglied ist eine Attacke auf alle. Die USA schicken dafür fast 100 Flugzeuge nach Europa, die größte Verlegung dieser Art seit Gründung der Nato. Trainiert wird montags bis freitags zwischen 10 und 20 Uhr. Während des Manövers soll die Zusammenarbeit verbessert und gestärkt werden. Die jahrelangen Planungen begannen bereits vor dem Krieg in der Ukraine, die Übung hat dadurch aber an Brisanz und Aktualität gewonnen. Die primären Stützpunkte liegen in Jagel, Hohn (beide Schleswig-Holstein), Lechfeld (Bayern) und Wunstorf. Weitere genutzte Flugplätze befinden sich in Spangdahlem (Rheinland-Pfalz), Volkel (Niederlande) und Čáslav (Tschechien).

