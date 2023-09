Der Marktschreier Joachim Pfaff, bekannt als „Wurst-Achim“, ist bei einem Unfall auf der Autobahn 44 ums Leben gekommen. Das war der Mann aus der Region Hannover, der als „lautestes Lebewesen der Welt“ galt.

Hannover. Er fuhr von einem Marktplatz zum nächsten, lautstark pries er von seinem Wagen aus seine Würste an. In ganz Deutschland war er als „Wurst-Achim“ bekannt. Nun ist der Marktschreier Joachim Pfaff gestorben. Sein Verkaufswagen ist Medienberichten zufolge am Samstagabend in eine Leitplanke auf der Autobahn 44 geprallt. Demnach wurde der 63-Jährige tot aus seinem Lkw geborgen. Pfaffs Lebensgefährtin schrieb nach dem tödlichen Unfall auf Facebook: „Er befand sich auf dem Heimweg und kam nicht mehr zu Hause an.“