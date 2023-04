﻿„XXL-Jumboland“ auf dem Schützenplatz: Trampolinpark kommt nach Hannover

Amtsblatt

„Kleines Kommunikationsproblem“: So war die Sondersitzung des Rates in Hemmingen

Nach 15 Minuten gingen schon wieder alle auseinander, so kurz dauerte die Ratssondersitzung in Hemmingen am Montagabend. Anlass für die außerplanmäßige Tagung war ein „kleines Kommunikationsproblem“. Es geht um die Digitalisierung des Amtsblattes.