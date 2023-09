﻿So bringt Yao Neumann mit ihren Furoshikis nachhaltige Tradition nach Hannover

Hannover. Furoshiki sind quadratische Tücher, gemustert oder uni, die man statt Geschenkpapier nutzen kann. Sie sehen nicht nur viel schöner aus, sondern sind – und damit im Trend – auch besonders nachhaltig. Denn die Tücher kann man immer wieder verwenden, um andere Geschenke einzupacken, etwas zu transportieren, als Unterlage und viel mehr. „In Japan“, sagt Yao Neumann, „werden die Furoshiki-Tücher zum Beispiel auch genutzt, um die Bento-Boxen darin zu transportieren. Dann breitet man zum Essen das Tuch aus und hat gleich noch ein Tischtuch oder eine Servierte.“

Yao Neumann ist der kreative Kopf von YassHandmade. Die Chinesin will die Tradition der Furoshiki-Tücher in Deutschland etablieren. „Der Vorteil ist, dass die Tücher so vielseitig sind“, sagt sie. Sie selbst kann sich noch erinnern, wie ihre Großmutter Sachen in Tüchern verpackt hat. „Zum Winter wurde die Sommerkleidung von ihr in ein Tuch eingeschlagen, zum Sommer die Winterkleidung. Wenn sie irgendwohin ging, legte sie ihre Sachen in ein Tuch und warf sich das Bündel so über die Schulter. Und als sie starb, fanden wir in ihren Schränken noch zahlreiche Dinge, die sie in Tüchern gepackt hatte.“

Kunstvoll und nachhaltig verpackt: Die schönen Tücher lassen sich weiterverwenden. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Yao Neumann wurde in der Mongolei geboren. Ihre Großeltern siedelten nach dem japanisch-chinesischen Krieg um. In der Schule ist das Mädchen gut, das Lernen fällt ihr leicht. Auf Anraten der Eltern studiert sie Jura. Nur beim Studienort setzt sich die damals 18-Jährige durch: „Ich wollte möglichst weit weg und das Meer sehen.“ Sie zieht nach Xiamen im Süden Chinas, nahe Taiwan. 40 Stunden braucht man mit dem Zug von der Mongolei dorthin.

In Europa findet sie die große Liebe

Die Studentin lebt sich schnell ein. Nach ihrem Bachelor zieht sie weiter: Sie bekommt ein Vollstipendium in Korea, schnell lernt sie die Sprache. „3 Jahre habe ich in Korea studiert, an einer Uni nur für Frauen. Dort habe ich meinen Master gemacht.“ Dann wagt sie den Schritt nach Europa und geht an die Summerschool in Holland – der Jackpot. Im Kurs für Völkerrecht trifft sie auf die Liebe ihres Lebens. Auch Simon Neumann studiert Jura. Die zierliche Frau strahlt, wenn sie an diese Zeit denkt. In nur einem halben Jahr lernt sie Deutsch. Sie findet die Sprache schön, sie sei so logisch, erklärt sie.

Nähen statt studieren: Als ihre Zwillinge geboren wurden, gründete Yao Neumann ihr YassHandmade-Business. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zunächst zieht das Paar nach Hamburg, sie hat eine Promotionsstelle. Trotzdem bleiben Zweifel, ob es für sie der richtige Weg ist. Die Frage wird ihr abgenommen: „Ich hatte eine Hochrisikoschwangerschaft. Es war nicht klar, ob die Zwillinge es schaffen. Da habe ich den Arzt gefragt, was ich für sie tun könne und er sagte nur: Beten!“

Die Kinder werden geboren, viel zu früh, aber gesund. „Für mich war das der Wendepunkt. Was brauche ich Karriere, Geld, dickes Auto, Haus? Ich will für meine Kinder da sein!“ Sie bricht die Promotion ab, kümmert sich um die Kinder und beginnt zu nähen: „Es gab nicht viele schöne Babysachen in den kleinen Größen.“ Sie spürt, wie das Nähen sie glücklich macht. Wie sie, die immer nur mit dem Kopf gearbeitet hat, jetzt in der Kreativität aufgeht.

YassHandmade wird zu Weihnachten geboren

Als die Kinder größer werden und Weihnachten naht, will sie die Geschenke verpacken – und blickt auf ihre „Stoffberge“. „Ich hatte viel zu viel gekauft, davon hätte ich mein Leben lang meiner Familie Kleidung nähen können“, sagt sie und lacht. So werden im Hause Neumann in diesem Jahr das Lego und Kuscheltiere in Stoff eingewickelt, ganz nach der Tradition ihrer Großmutter. Damit war ihr Business „YassHandmade“ geboren. Yass – das sind die ersten Buchstaben der Vornamen von ihr, ihren Kindern und ihrem Mann.

Auch die Einwickeltechnik gibt Yao Neumann weiter: Auf Instagram und auch in Kursen erklärt sie die Technik. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ihre Tücher verkauft sie über einen Online-Shop und in Geschäften. Bereits zu Weihnachten ein Jahr später kommt sie mit der Produktion kaum hinterher. Kundenfragen, zum Beispiel zum Einwickeln, beantwortet sie in Videos auf Instagram. Sie gibt Workshops zum Bedrucken, zum Nähen, zum Einwickeln. Über die Online-Shopplattform wird sie von der US-Designerin Amber Lewis aus Los Angeles kontaktiert. Diese bestellt eine Spezialedition: „Das war wie ein Push-up für mein Geschäft!“ Sie wird über Hannover hinaus bekannt und hat das gute Gefühl, beruflich angekommen zu sein: „Ich rate allen: Follow your heart. Wenn Du etwas mit Leidenschaft machst, dann hast Du auch Erfolg!“

Seit mittlerweile 14 Jahren lebt sie in Deutschland. Sie mag Hannovers überschaubare Größe. Die Megacitys Asiens waren ihr immer zu stressig. Auch das strenge, vorgeplante Leben in ihrer Heimat war nicht ihres. Aber ihre Eltern vermisst sie. Im Herbst besucht sie sie mit ihrer Familie in der Mongolei. „Die Kinder wachsen zweisprachig auf, ich bin gespannt, wie sie die Sprache in meiner Heimat erleben.“

Und sie hofft, mit den Furoshiki-Tüchern ein Stück Tradition in Deutschland zu etablieren. „Mal sehen, was aus meiner Idee noch alles wird.“

Die Designerin gibt Workshops im Stadtkulturzentrum Stöcken am 15. November, 18.30 bis 21 Uhr, und 29. November, 17 bis 19 Uhr.

