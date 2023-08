Entspannen und Dehnen für den guten Zweck: Yogafestival startet in Hannover

Hannover. Man muss nicht durchtrainiert sein und Spagat können, um Yoga zu praktizieren. Darauf weist Yogalehrer Akash Nair gern hin. Entscheidend sei vielmehr, Atmung und Bewegung einfach „geschehen zu lassen“. Was das bedeutet und wie sich Übungen mit Namen wie „herabschauender Hund“ und „Meerjungfrau“ anfühlen, können Hannoveraner beim Moksh Yoga Festival am letzten Augustwochenende, 26. und 27. August, im Zentrum für Hochschulsport, Am Moritzwinkel 6, erleben. „Die Teilnahmegebühren spenden wir an ein Brunnenprojekt in Westafrika“, sagt Nair, Organisator des Festivals und Betreiber einer Yogaschule in Anderten. Er sei selbst nach Guinea gereist und habe sich dort über den Brunnenbau informiert.

Yogaübungen, indisches Essen und Getränke

Für das gesamte Wochenende zahlen Teilnehmer 100 Euro. Darin inbegriffen sind Yoga-lehrstunden, Vorträge über Ernährung sowie indisches Essen, Snacks und Getränke. Yogalehrerinnen und -lehrer aus Hannover und ganz Deutschland geben Einblicke in die altindische Bewegungslehre. Es ist auch möglich, Tickets für einzelne Tage zu kaufen.

Am Sonnabend, 26. August, kostet die Teilnahme 75 Euro, am Sonntag 60 Euro. Los geht es an beiden Tagen jeweils um 9 Uhr. Am Sonnabend dauert das Programm bis 19.30 Uhr, am Sonntag bis 19 Uhr. „Am Sonnabend starten wir mit einer indischen Eröffnungszeremonie“, kündigt Nair an. Karten sind erhältlich über die Website www-mokshyoga-festival.com.

Spende von 3000 Euro beim ersten Festival

Bereits zum zweiten Mal veranstalten Nair und sein Team das Yogafestival im Hochschulsportzentrum. Im vergangenen Jahr kamen gut 3000 Euro zusammen, die an ein Waisenheim in Indien gingen. „Wir helfen nicht, wir geben zurück“, sagt der Yogalehrer.

Mit Hannover verbunden: Akash Nair betreibt eine Yogaschule in Anderten. © Quelle: Christian Behrens

Das Moksh Yoga Festival wird inzwischen auch von Repräsentanten der Stadt Hannover unterstützt. „Die Veranstaltung ist in Hannover angekommen“, sagt Bürgermeister Thomas Hermann (SPD). Im nächsten Jahr sei bereits eine dritte Auflage geplant. Dann sollen die Spenden einem gemeinnützigen Projekt in Hannover zugutekommen. „Wir werden etwas finden“, sagt Hermann.

Der indisch-stämmige Ratsherr Bala Ramani (SPD) denkt noch einen Schritt weiter. „Die Yogaszene ist groß in Hannover. Wir könnten Hannover zur City of Yoga ausbauen“, meint er. Ramani hatte im Frühsommer bereits eine Art Massenyogastunde vor dem Rathaus organisiert – mit Hunderten von Teilnehmern. „Da ist viel Potenzial“, sagt er.

