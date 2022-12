﻿„Challenge“: Youtuber steckt in zugefrorenem Teich bei Wilkenburg fest und lässt Rettungseinsatz filmen

Der Influencer Jamal Edin El-Bahri (22) hat bei einer „Challenge“ eine Nacht auf einer Insel in einem Teich zwischen Wilkenburg und Harkenbleck verbracht. Bei der Rückkehr zum Land am Morgen blieb er im Eis des Sees stecken – und löste einen großen Feuerwehreinsatz aus.

Youtuber gerettet: Die Einsatzkräfte befreiten Jamal Edin El-Bahri aus einem Eisloch in einem Hemminger Teich.

Hemmingen. Am Freitag hat eine Youtube-Aktion einen jungen Mann in eine bedrohliche Situation gebracht und einen Rettungseinsatz ausgelöst. Jamal Edin El-Bahri von „Jamootv“, der seine Videos im Internet verbreitet, hatte sich einer selbstgewählten „Challenge“ (Deutsch: Herausforderung) gestellt.

Er verbrachte eine Nacht auf einer Insel auf einem Teich zwischen Harkenbleck und Wilkenburg (Hemmingen) nahe der Teichwirtschaft Harkenbleck (zwischen Steinbrink und Harkenblecker Weg). Bei starkem Regen beklagt er sein Schicksal, völlig allein in einem selbst gebauten Zelt ausharren zu müssen – was früher schlicht „Camping“ genannt wurde, lockt im Internet heute eben 10.000- bis 100.000-fach Zuschauer an.

Hier finden Sie das Video beim Instagram-Kanal "Jamootv".

19 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt

Am Freitag gegen 10.44 Uhr war es mit der selbst gewählten Einsamkeit des Youtubers vorbei. Er hing mit seinem blauen Schlauchboot in einem Eisloch des Teichs fest, nachdem er das selbstgewählte Inselexil verlassen hatte. Die Ortsfeuerwehren Westerfeld und Wilkenburg rückten mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus. „Nach etwa fünf bis zehn Minuten hatten wir den jungen Mann in unserem Boot“, erzählte Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth.

Die Rettung war auch deshalb so unspektakulär, weil der angeforderte „Eisretter“ nicht eingesetzt werden musste. Dabei handelt es sich um ein Schlauchboot mit Luken für die Beine. Damit können die Feuerwehrleute auf dem Eis laufen. „Und wenn sie einbrechen, befinden sie sich sicher im Boot“, erklärte Fieguth.

Der Influencer sei wohl nicht ins Eiswasser geraten. Unter „#freejamoo“ betrat der ganz in Schwarz gekleidete junge Mann trockenen Fußes das Ufer. Und die Selbstinszenierung war vorbei.

Muss der Youtuber die Kosten für den Einsatz tragen?

Die „Challenge“ könnte allerdings noch unangenehme Folgen für den Social-Media-Star haben. Hemmingens Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU): „Wir werden prüfen, ob wir dem jungen Mann den Einsatz in Rechnung stellen können. Wenn wir können, werden wir es tun.“ Die Einsatzkosten bezifferte das Stadtoberhaupt auf „einen hohen dreistelligen bis niedrigen vierstelligen Betrag“.

Seit Jahren versorgt Jamal Edin El-Bahri seine Follower mit kleinen Videos aus seinem Alltag. Mehrere Millionen verfolgen seine Videos im Netz. Nun ist er mit seinem Kollegen Hassan Zeaiter (Künstlername „Asuti“) auf die Idee gekommen, sich gegenseitig Aufgaben („Challenges“) zu stellen. Für jede bestandene Prüfung geben sie sich gegenseitig Punkte. „Wer verliert, muss ein karitatives Projekt erfüllen“, sagt ein Freund. Am Donnerstag musste Jamal in seine ehemalige Schule, die KGS Hemmingen, und dort einen Test schreiben und dann auf die Insel. Wie der Test ausgefallen ist, wird in dem Video allerdings nicht verraten.

Von Christian Elsner und Thomas Nagel