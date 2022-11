﻿Youtube-Erfolgsphänomen „7 vs. Wild“: Eine Influencerin aus Hannover ist dabei

Heute Abend geht die nächste Folge der neuen Staffel des Youtube-Hits „7 vs. Wild“ online. In der zweiten Staffel kämpfen die Teilnehmenden auf einer tropischen Insel ums Überleben. Erstmals sind auch zwei Frauen dabei – eine aus Hannover.

Hannover. Die Youtube-Erfolgsserie „7 vs. Wild“ ist in die zweite Staffel gestartet. Die aus den sozialen Medien bekannte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden für die Show in der Wildnis ausgesetzt und müssen sieben Tage lang ums Überleben kämpfen. „Staffel eins war kalt, nass und hart“, moderiert (der Moderator) Staffel zwei an. Drehort war die skandinavische Wildnis in Schweden. Dieses Mal treten die sieben Kandidatinnen und Kandidaten im mittelamerikanischen Panama auf einer tropischen Insel zur Challenge an. Mit dabei ist auch eine Hannoveranerin.

Teilnehmerin aus Hannover bei „7 vs. Wild“

Sabrina „Outdoor“ ist seit einem guten Jahr Outdoor- und Survival-Youtuberin, „Grinsebacke“ und das erste Mal bei „7 vs. Wild“. Die 29-Jährige lebt in Hannover. Auf ihren Youtube- und Instagram-Kanälen teilt sie ihre Reisen und Abenteuer in der Natur. Sabrina nimmt ihre aktuell 86.000 Youtube- und 118.000 Instagram- Abonnentinnen und Abonnenten mit der Kamera mit zum Pilzesammeln und zeigt, wie man sich in der Wildnis zurechtfindet. Sie hat auch schon beim Format „Ocean Warrior“ mitgemacht – in dem sie als Neuling in der Survival-Szene mit ihrer Leistung überraschte.

Mit Sabrina „Outdoor“und Antonia „Starletnova“ kämpfen in der Neuauflage von „7 vs. Wild“ erstmals auch zwei Frauen um den Gewinn – ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, welches gespendet wird.

Die Regeln sind leicht: 7 Tage in der Wildnis überleben

Ein Hubschrauber bringt die Teilnehmenden der Realityshow zur Insel. Mit einem Sprung ins raue Wasser des Pazifiks beginnt die kräftezehrende Woche. Mit dabei haben die Survival-Profis lediglich die Kleidung, die sie am Leib tragen, und einen wasserdichten Rucksack gepackt mit hilfreichen Gegenständen, Erste-Hilfe-Kit und einem Peilsender – mit dem sie einmal am Tag bestätigen, dass sie noch am Leben sind.

In täglichen Challenges können die „7 vs. Wild“-Bestreitenden Punkte sammeln. Abzug gibt es für die Nutzung von Hilfsmitteln wie dem Erste-Hilfe-Set. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt – soweit die Spielregeln. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind bekannte Youtuberinnen und Youtuber aus der Survival-Szene, Streamer „Knossi“ und Beauty-Influencerin Antonia „Starletnova“ und auch der Initiator der Show und Gewinner der letzten Staffel „7 vs. Wild“ Fritz Meinecke ist mit dabei.

Überleben in den Tropen

In der Wildnis zählen andere Werte als im Alltag der Influencerinnen und Influencer. Instagrammerin "Starletnova" ist begeistert über die Frischwasserquelle an ihrem Strand, andere sind stehen kurz vor der Verzweiflung: "Wo sind die Palmen? Da ist keine einzige Palme!", schreit der österreichische Fitness-Youtuber Sascha Huber an seinem Strand angekommen. Die Woche verspricht anstrengend und emotional zu werden. Einen ersten Eindruck über den Ort des Geschehens gibt das Behind the Scenes-Video. Das Klima ist tropisch warm bei 25 bis 35 Grad und heftigen Regenschauern. Die Survival-Stars müssen gefährlichen Tieren wie Spinnen, Schlangen und Salzwasserkrokodilen und hochgiftigen Pflanzen trotzen.

Sabrina „Outdoor“ ist die letzte Kandidatin, die aus dem Hubschrauber mehrere Meter tief ins Wasser springt. Für die Survival-Woche hat die 29-Jährige ein Messer, eine Klappsäge, ein Gefäß mit Deckel und einen Feuerstahl mit dessen Funken sie ein Feuer entfachen kann dabei. Als letzte von den sieben Teilnehmenden wird Sabrina ausgesetzt. „Let the Abenteuer begin“, sagt sie am Strand angekommen außer Atem aber voller Vorfreude in die Handkamera.

Mittwochs und samstags um 18 Uhr erscheinen neue Folgen

Die Realityshow ist wahnsinnig erfolgreich. 4,5 Millionen Aufrufe an nur einem Wochenende zählte das Youtube-Format. Das sind mehr Klicks als das Dschungelcamp Zuschauerinnen und Zuschauer hat – hier schauten bei der vorigen Staffel durchschnittlich 4,37 Millionen Menschen zu. Damit kann sich "7 vs. Wild" durchaus mit dem etablierten Streaming-Anbieter Netflix messen.

In der ersten Folge der neuen Staffel wurden die Kandidatinnen und Kandidaten am Sonnabend, 5. November, vorgestellt. Folge 2 erscheint Mittwoch, 9. November, um 18 Uhr auf Youtube. Immer mittwochs und sonnabends kommen die neuen Folgen um 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal von Fritz Meinecke online.