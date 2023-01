﻿Vögel zählen beim Nabu: Warum das einen traurigen Hintergrund hat – und wie man jetzt füttern sollte

Die Zahl der Vögel hat in Deutschland spürbar abgenommen. Das macht sich laut Nabu auch in Hannover bemerkbar. Um bessere Daten zu bekommen, hat dieser am Wochenende zu einer großen Zählaktion aufgerufen. Zur Frage „Füttern oder nicht?“ hat der Naturschutzbund eine klare Haltung.

Piepmatze im Blick: Der Nabu hat am Wochenende zur großen Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ aufgerufen. Auch in der Eilenriede trafen sich dafür Interessierte.

Hannover. Der seltenste Besucher kommt mit einem schlichten, aber eleganten Kleid daher. Trägt dazu – als Farbtupfer sozusagen – den Scheitel in kräftigem Rot. Birgit Riethmüller hat den Schwarzspecht unweit der Liegewiese am Franzosenhau in der nördlichen Eilenriede entdeckt, wo sich eine zehnköpfige Gruppe am Sonnabendmorgen auf Einladung des Nabu (Naturschutzbund) Hannover zur „Stunde der Wintervögel“ versammelt hat.

Ein guter Tag für die Zählaktion. Denn nach fiesen Schmuddelwetterwochen ist es ausnahmsweise mal trocken. Manchmal blitzt sogar ein Sonnenstrahl durch die Wolkendecke. Das gefällt offenbar auch der Vogelwelt. „Bei Regen und Sturm ziehen sich die Vögel zurück. Dann wäre es auch ziemlich still im Wald“, erklärt Riethmüller, die sich im Vorstand des Naturschutzbundes engagiert, der in der Landeshauptstadt Wert auf seinen Beinamen „Hannoverscher Vogelschutzverein von 1881“ legt. Die Rettung der Piepmatzpopulation hat hier eine lange Tradition.

„Die Bestände gehen rapide zurück“

Bei aller Freude, die das Suchen, Bestimmen und Zählen der Tiere macht, hat die „Stunde der Wintervögel“ auch einen ernsten Hintergrund. Zwar könne es lokal große Schwankungen und auch positive Entwicklungen geben. Der Trend jedoch sei eindeutig. „Die Bestände gehen zurück“, erklärt Matthias Woithe, der für den Nabu die Zählaktion in der Eilenriede leitet.

Seit den Achtzigerjahren sei laut einer Schätzung die Zahl der Vögel in Europa um 680 Millionen zurückgegangen. Auch in Hannover und Umgebung ist das zu beobachten. Die Zahl der Haussperlinge, vielen besser als Spatzen bekannt, etwa habe „rapide abgenommen“, berichtet Woithe.

Erklärt die Aktion: Matthias Woithe, der sich beim Nabu Hannover engagiert. © Quelle: Nancy Heusel

Andrea Braun, die sich am Morgen spontan und „statt Yoga“ zur Teilnahme an der Nabu-Aktion entschlossen hat, erzählt, dass es in ihrem Garten in der List „keine Meisen“ mehr gebe, obwohl das in der Vergangenheit ganz anders gewesen sei. „Vielleicht, weil es bei uns mehr Katzen gibt“, vermutet sie. Neue Nachbarn hätten diese mitgebracht.

Warum auch Laubsauger der Vogelwelt schaden

In Summe sind die Gründe für das Vogelsterben jedoch vielfältig. Laut Birgit Riethmüller vom Nabu wird dieses auch dadurch begünstigt, dass „wir alles klinisch rein haben wollen“. Mit Laubsaugern würden Rückzugsorte für Vögel und Insekten entfernt. In vielen Gärten gebe es nur noch Rasen statt Blumen, oft sogar Steinwüsten aus Schotter.

Auch der Klimawandel macht den Tieren zu schaffen. „Im trockenen Sommer haben die Vögel sehr gelitten“, berichtet Matthias Woithe. Das aktuelle Wetter mit deutlich zweistelligen Plusgraden an Silvester tue diesen ebenfalls nicht gut, weil sie dadurch verwirrt würden. Ein Storchenpaar in Laatzen etwa sei zwei Jahre in der Region geblieben, obwohl die Tiere eigentlich im Winter nach Afrika zögen. Als es dann doch noch einen überraschenden Wintereinbruch mit Schnee gegeben habe, hätten diese große Probleme gehabt, Futter zu finden. „Eine Schneedecke ist für Störche tödlich“, berichtet Woithe.

Fühlt sich noch wohl in der Eilenriede: Bei der Zählaktion haben die Vogelfans gleich mehrere Buntspechte gesichtet. © Quelle: Nancy Heusel

Darum werden die Vögel gezählt

Allerdings ist die Datenlage zur Entwicklung der Populationen der Arten dünn. Auch deshalb die bundesweite „Stunde der Wintervögel“, die es in ähnlicher Form als „Stunde der Gartenvögel“ auch im Mai gibt. Die Aktionen sollen einen genaueren Blick über Trends verschaffen. Damit die oft wild umherfliegenden Tiere nicht mehrfach gezählt werden, sollen die Beobachter nur die höchste Zahl einer Art notieren, die sie im Laufe der Stunde gleichzeitig erspäht haben. Die Ergebnisse können bequem online übermittelt werden.

Etwas Übung hilft aber. Denn ein vom Anfänger mit bloßem Auge entdeckter Piepmatz ist oft schon längst wieder weitergeflogen, bevor man diesen für die genauere Bestimmung mit dem Fernglas einfangen kann. „Das lernt man schnell“, trösten die Nabu-Experten. So viel ist jedoch auch dem Vogellaien klar: Zumindest Buntspechte, Kohl- und Blaumeisen scheinen sich in der Eilenriede auch heute noch wohlzufühlen. Sie sind offenbar auch an die Präsenz von Menschen gewöhnt und wagen sich nah an diese heran. Wohl auch wegen der Futterstelle, die es auf der Wiese am Franzosenhau gibt.

Gar nicht so einfach: Die Vögel mit dem Fernglas einfangen, bevor diese weiterfliegen. Diese Erfahrung machte auch Andrea Braun. © Quelle: Nancy Heusel

Vogelparadies an der MHH vor dem Aus

Besser fällt die Bilanz von Konstantin Wewetzer aus, der mit seiner Familie auch noch Kleiber und Zaunkönig entdeckt hat. Er bringt allerdings jahrelange Erfahrung mit sich. Früher hat er Vögel immer nur beim Urlaub an der See beobachtet. Mittlerweile habe er jedoch „fast immer ein Fernglas dabei“. Mit dem Beobachten der Tiere verbringt Wewetzer, der als Professor für Anatomie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) arbeitet, auch regelmäßig seine Mittagspausen. „Total entspannend“ sei das. Gerne ist er dafür in den Kleingartenanlagen nahe der MHH unterwegs.

Ein Vogelparadies, das in einigen Jahren verschwinden wird. Denn anstatt die neue MHH anstelle der alten zu errichten, will das Land diese auf dem Gelände der Kleingärten hochziehen. „Das geht gar nicht“, ärgert sich Wewetzer.

Füttern oder nicht? Das rät Hannovers Nabu

Eine Stunde dauert die Nabu-Zählaktion in der Eilenriede. Zum Abschluss gibt es von Organisator Woithe noch klare Worte zu einer unter Vogelfreunden immer wieder viel diskutierten Frage: Sollen die Vögel auch bei relativ milden Temperaturen gefüttert werden, wenn die Nahrungssuche nicht durch Eis und Schnee erschwert wird? „Unbedingt füttern“, rät er.

Die Tiere bräuchten „alle Kräfte, um durch den Winter zu kommen“ – erst Recht nach dem schwierigen Hitzesommer. Auch Tränken mit Wasser solle man im Winter aufstellen. Wichtig sei es aber, dieses möglichst täglich zu wechseln und auch dafür zu sorgen, dass das Futter frisch ist und nicht auf großen Haufen gammelig werde.