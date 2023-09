﻿Zoff um das „Zaza“: Der frühere Betreiber bekommt Schlüssel zurück – doch die Schlösser sind längst ausgetauscht

Hannover. Was macht man mit Schlüsseln, für die es längst kein Schloss mehr gibt? Das Amtsgericht Hannover hat entschieden, dass Mohammad Ali Reslan theoretisch an diesem Wochenende am Raschplatz das „Zaza“ aufsperren und weitermachen könnte, wo seine Karriere als Klubbetreiber im August 2022 so abrupt geendet hatte. Doch die Disco hat längst neue Betreiber.

Der Zoff um das „Zaza“ hat eine lange Vorgeschichte: Jürgen Uhlenwinkel war eine Legende des hannoverschen Nachtlebens. Doch als er im September 2021 nach langer Krankheit starb, war das Geschäft durch die Corona-Pandemie bereits ins Schlingern geraten – Mohammad Ali Reslan übernahm als Notgeschäftsführer, er hatte mit Uhlenwinkel seit 2020 zusammengearbeitet. Doch der Neustart misslang, auch weil die Stadt „Zaza“-Vermieter Maxime Invest Auflagen in Sachen Brandschutz machte. Über Monate war der Klub mal offen, mal geschlossen.

Vermieter lässt „Zaza“-Schlösser austauschen

Im August 2022 eskalierte die Lage: Maxime Invest ließ die Schlösser austauschen, schickte Reslan zwei fristlose Kündigungen. „Das Gericht hat entschieden, dass beide nicht wirksam sind“, erklärt Reslans Anwalt Jasper Mauersberg. Im ersten Fall handele es sich um einen Fehler in der Schriftform, im zweiten um das sehr spezielle Verhältnis zwischen Reslan und einem Mitarbeiter der Maxime Invest – Rogier Oude Luttikhuis. Der fungierte nämlich sowohl als Angestellter des Vermieters, als auch als Reslans Co-Geschäftsführer im „Zaza“, gemeinsam hatten sie dafür die Firma Bregast gegründet.

Prozess ums „Zaza“: Betreiber Mohammad Ali Reslan (rechts) mit seinem Anwalt Jasper Mauersberg im März im Amtsgericht, als über die fristlosen Kündigungen verhandelt wurde. © Quelle: Irving Villegas (Archiv)

„Eine Doppelrolle“, so Mauersberg. Und in dieser Rolle prallten Welten aufeinander. Vor Gericht wurde in einer Verhandlung im März unter anderem darüber gestritten, ob Reslan Mietrückstände über 20.000 Euro aus der Uhlenwinkel-Zeit im Raucherbereich der Disco bar übergeben hatte – eine Quittung dazu hatte Luttikhuis aber nicht ausgestellt. Weiterer Streitpunkt: Mobiliar im Wert von mehr als 130.000 Euro, darunter Barhocker, Champagnergläser, Kühlgeräte sowie die komplette Lüftungsanlage, die Reslan für sich reklamierte.

Lesen Sie auch

Nachdem Reslan vom Vermieter ausgesperrt worden war, wurde es unappetitlich. „Von meinem Mandanten wurden ,Steckbriefe’ mit seinem Foto im Brederogebäude aufgehängt“, sagt Anwalt Mauersberg. Eine „Rangelei“ zwischen Reslan und Luttikhuis folgte – diese „Tätlichkeit“ sei der Grund für die zweite fristlose Kündigung des Mietverhältnisses gewesen.

Doch auch die ließ das Amtsgericht nicht gelten – und zwar wegen der Doppelfunktion von Luttikhuis als Angestellter des Vermieters und zugleich Co-Geschäftsführer des „Zaza“. „Zwei Geschäftspartner, die sich streiten“, so habe das Gericht die Auseinandersetzung gewertet, erklärt Mauersberg.

Der juristische Streit geht weiter

Dass das Amtsgericht nun entschieden habe, dass Reslan nach einem Jahr die Schlüssel zum „Zaza“ ausgehändigt werden sollen, „nützt ihm wenig“, es seien ja bereits neue Betreiber im Klub. „Wir haben um das Prinzip gekämpft“, sagt der Anwalt. Er beziffert den Schadensersatz, den man nun von Maxime Invest fordern wolle, auf „mindestens fünf-, eventuell auch sechsstellig“. Das Unternehmen hat nun vier Wochen Zeit, um Berufung einzulegen. „Wir gehen eine Stufe höher. Das Landgericht muss das entscheiden“, kündigt Rogier Oude Luttikhuis von Maxime Invest schon mal an.

Die neuen Mieter: Leon Houmani (rechts) und Hayssam Zakaria haben im Mai das „Zaza“ wieder eröffnet, wünschen sich nun Kontinuität für den Klub. © Quelle: Andrea Tratner

Was bedeutet das für das „Zaza“? Hayssam Zakaria, der zusammen mit Leon Houmani den Klub Mitte Mai wieder geöffnet hat (nachdem er sich mit Mohammad Ali Reslan vor dem Landgericht auf 20.000 Euro Ablöse für das Mobiliar geeinigt hatte), sieht die Sache „weitestgehend gelassen“. Zakarias Argument: „Wir haben einen gültigen Mietvertrag. Und haben längst die Schlösser ausgetauscht.“ Er gibt aber zu: „Eine Restsorge bleibt.“

Denn der Konflikt ist verfahren und hochemotional: Reslan bezeichnet Zakaria und Houmani als „Platzhalter“, die vom Vermieter eingesetzt wurden, um ihn herauszudrängen. Der 43-Jährige kündigt an: „Maxime Invest hat zwei Möglichkeiten: Sie zahlen Schadenersatz. Oder ich übernehme den Klub wieder.“ In seinen Augen liege die Wahrscheinlichkeit für diesen Fall „bei 90 Prozent“. Nach dem Urteil des Amtsgerichts gelte sein alter Mietvertrag, der laufe bis 2031. Das „Zaza“ könnte dann endgültig Geschichte sein: „Ich würde unter einem neuen Namen eröffnen“, sagt Reslan.

