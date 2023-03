﻿Kultklub am Raschplatz: Zwei Männer wollen das alte „Jürgen-Zaza“ aufleben lassen

Das Zaza ist ein Kultklub in Hannover – doch nach dem Tod des früheren Betreibers Jürgen Uhlenwinkel im Herbst 2021 gab es viele Querelen, Schließungen und aktuell sogar einen bizarren Gerichtsstreit. Zwei Männer wollen nun das „Jürgen-Zaza“ wieder zum Leben erwecken. Am 1. Mai soll es losgehen.

Hannover. Es riecht nach frischem Putz im oberen Stockwerk des Zaza, zwei Handwerker tragen gerade einen neuen Bodenbelag auf, überall liegen Kabel herum. Und auf dem Tresen stapeln sich einige der 68 Barhocker, um die aktuell gerade vor Gericht gestritten wird – wie auch um eine Eismaschine, den Naturstein auf dem Tresen, großvolumige Boxen und 28 Champagnergläser. „Damit haben wir nichts zu tun“, betonen Leon Houmani (48) und Hayssam Zakaria (57). Sie wollen dem Klub am Raschplatz neues Leben einhauchen, an gute Zeiten anknüpfen. „Es wird das alte Jürgen-Zaza“, verspricht das Duo, das am 1. Mai loslegen will.