Gerichtstermin

Aus dem Tanz in den Mai wird nichts, aber am 13. Mai soll der Club Zaza am Raschplatz in Hannover endlich Wiedereröffnung feiern. Stolperstein war ein Rechtsstreit um Barhocker, Eismaschine und eine Lüftungsanlage.

