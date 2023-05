Gesundheit

Auf der Jagd: Beim Zeckenflaggen auf dem alten städtischen Friedhof am Lindener Berg sucht der Virologe Masyar Monazahian nach Zecken. Er will sie im Labor auf Krankheitserreger untersuchen.

Der milde Winter begünstigt den Zeckenbefall in städtischen Parks – auch in Hannover. Das Landesgesundheitsamt warnt vor den Tieren, die immer öfter auch in Niedersachsen gefährliche Krankheiten übertragen.

