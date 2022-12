﻿Zehn Jahre nach der Vergewaltigung ist in Hannover ein Mann verurteilt worden

Im Namen des Volkes: In einem außergewöhnlichen Prozess in Hannover wurde ein 29-Jähriger wegen Vergewaltigung verurteilt.

Am 13. Dezember 2012 soll ein heute 29-Jähriger seine Freundin in seinem Jugendzimmer in Seelze vergewaltigt haben. Jetzt wurde ihm der Prozess gemacht. Und zwei Strafverteidiger sind völlig unterschiedlicher Auffassung über Schuld oder Unschuld.