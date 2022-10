﻿Zeitumstellung: Diese 15 Dinge können Sie in der gewonnenen Stunde in Hannover erledigen

Durch die Umstellung der Uhren auf die Winterzeit gewinnen wir eine Stunde dazu. Aber wie nutzt man die Zeit am sinnvollsten? Wir verraten, was Sie alles in 60 Minuten erledigen können.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket