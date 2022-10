﻿Zeitumstellung: So läuft der Nahverkehr bei Üstra, Regiobus und S-Bahn in der Nacht zu Sonntag

In der Nacht zu Sonntag endet die Sommerzeit, die Uhren werden dann um 3 Uhr eine Stunde zurückgestellt. Für Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer, die mit den Öffis von Regiobus, Üstra und S-Bahn aus oder nach Hannover fahren wollen, bringt das einige Besonderheiten mit sich.

Hannover. Es fühlt sich angesichts der hohen Temperaturen aktuell vielleicht nicht so an, doch am Sonntag endet die Sommerzeit. In der Nacht zu Sonntag, 30. Oktober, werden die Uhren um 3 Uhr um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Das hat auch Auswirkungen auf den Nahverkehr im Großraum-Verkehr Hannover (GVH).

Die Üstra verlängert den Nachtsternverkehr mit ihren Stadtbahnen und Bussen aufgrund der Zeitumstellung um eine Stunde. Die Nachtliner von Regiobus, die regulär zwischen 2 und 3 Uhr starten, werden in dieser Nacht zweimal fahren, also einmal gemäß der Sommer- und einmal gemäß der Normalzeit. Dies gilt für die Linien N41, N43, N56, N57, N62, N63 und N70, nicht allerdings für die Linien N31 und N94. Diese verkehren ausschließlich um 2.33 beziehungsweise 2.23 Uhr der Normalzeit.