﻿Mit VR-Brille gegen Zombies: So spielt es sich im Zero Latency in Hannover

Zero Latency heißt das neue Virtual-Reality-Erlebnis in Hannover. Wer sich in die Zombie-Arena wagt, sollte aber nicht allzu schreckhaft sein. Ein Test.

In Aktion: Mit VR-Brille und Waffe bewegen sich die Spieler bei Zero Latency in der Arena.

Hannover. Abtauchen in andere Welten – Virtual-Reality-Brillen machen das möglich, echter können sich Videospiele kaum anfühlen. In Hannover lässt sich das nun auf handfeste Art ausprobieren: Mit Zero Latency eröffnet ein neuer Anbieter an der Lister Meile, die Kundschaft sollte aber starke Nerven mitbringen, zeigt unser Test.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich folge den Gründern Tom Wojtera und seinem Partner Rene Titz auf die Spielfläche und blicke in einen 200 Quadratmeter großen, leeren Raum. An der Wand hängen WLAN-Verstärker, in Regalen stehen zahlreiche Hochleistungsserver. Auf dem Boden sind Unmengen an Linien gezogen. “Die brauchen wir, damit die Spieler gewarnt werden können, wenn sie anderen Spielern im Spiel zu nahe kommen”, klärt Wojtera auf. 

Die beiden Gründer Rene Titz (links) und Tom Wojtera wollen mit Zero Latency den E-Sport in Hannover bekannt machen © Quelle: Christian Behrens

Virtual Reality ist weiter entwickelt als gedacht

Wojtera und Titz zeigen mir Brille und Waffe. Die Brille ist zwar größer als eine normale Sehhilfe, aber unbequem ist sie nicht. Sie wird hinter dem Kopf festgemacht und mit einem Rädchen richtig eingestellt. Mit der Brille auf dem Kopf ist es zunächst nicht leicht, die Waffe richtig zu greifen. Doch nach einigen Versuchen sitzt der realitätsnahe Controller fest in der Hand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und schon geht es los. Wir spielen das Spiel „Undead Arena“. Ich gebe mir selbst einen Spielernamen, bekomme eine Einführung in das Spiel und begebe mich in die Arena. “DynamicSnake” ist bereit zu spielen. Wojtera hat vorher noch einen Ratschlag für mich: „Spiel am besten im T-Shirt, es wird sportlich!”

Tom Wojtera erklärt jedem Spieler vorab die Benutzung von VR-Brille und Waffe. © Quelle: Christian Behrens

Wir sind zu dritt in der Arena unterwegs. Sofort tauchen wir in eine andere Welt ein. Ich vergesse schnell, dass ich mich eigentlich in einem komplett leeren Raum bewege. Denn durch die Brille sehe ich eine riesige Weltraumstation - und vor allem jede Menge Zombies, die sich mir gleichzeitig nähern. Sie kommen aus allen Ecken der Raumstation und sehen erschreckend echt aus. Ihr Ziel ist klar: Sie wollen mich töten. Das bekomme ich unmittelbar zu spüren. Sie humpeln auf mich zu und kommen mir so nah, dass ich mich zu Beginn mehrmals erschrecke. Das Ziel unserer Gruppe ist ebenfalls klar: Wir müssen die Monster ausschalten. Dazu müssen wir uns in der Welt bewegen und mit den Mitspielern kommunizieren. In den ersten Minuten sind die Eindrücke neu, ich sage erstmal kein Wort und bleibe zumeist an einem Ort.

Mehr Sport als Gaming

Ich merke aber, wie ich nach einigen Minuten auftaue. Ich beginne, mich im Raum zu bewegen. Mehr und mehr Zombies gehen vor mir zu Boden. Die Waffe, die ich in der Realität in der Hand halte, hilft mir dabei. Während ich etliche Zombies vor meinen Augen niederstrecke, färbt sich mein Bildschirm rot. Das ist ein klares Zeichen: Auch auf meiner Gegenseite lauern die Gefahren. Also schnell umdrehen, das Gewehr nachladen, auf die Zombies richten und so schnell es geht abdrücken. Ich ziele auf alle Körperteile, aber besonders auf den Kopf. Das gibt Extrapunkte. Dieses Mal gelingt mir das. Später bin ich nicht schnell genug, die Zombies haben mich getötet. Das Bild färbt sich weiß, zehn Sekunden kann ich meinem Team nicht helfen. Dann steige ich wieder ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf einmal lande ich auf einer Plattform, die sich bewegt. Ich fahre von einer Ebene auf eine höhere im Raum. Unter mir ist nichts als Abgrund. Kurz wird mir schwummrig, ich muss tatsächlich für Sekunden mein Gleichgewicht finden. Aber vor allem bin ich begeistert. Eine neue Umgebung erstreckt sich vor mir. Die 15 Minuten vergehen wie im Flug. Als ich die Brille wieder absetze, merke ich, dass der Gründer recht hatte. Ich schwitze und muss erstmal durchatmen. Das ist der endgültige Beweis für meinen Spaß am VR-Erlebnis. “Die Games funktionieren intuitiv. Die Spieler müssen keine Gamer sein”, sagt Wojtera.

Gründer Tom Wojtera beobachtet als Game-Manager das Spiel auf dem Bildschirm. © Quelle: Foto: Christian Behrens

Die Eingewöhnung gelingt schnell

Das Spielen von Ego Shootern ist hoch umstritten. Auch die Wissenschaft tut sich mit einer klaren Abschätzung der Gefahren schwer. Prof. Dr. Thomas Bliesener, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V., hält den Konsum solcher Spiele für größtenteils unbedenklich: „Das Spielen von Ego Shootern als Ursache für gewaltvolle Handlungen von Jugendlichen ist wissenschaftlich nicht abgesichert“, sagt er.

In eine ähnliche Richtung geht auch Prof. Dr. Gregor Szycik von der Medizinischen Hochschule Hannover. Seine langjährigen Studien hätten keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Spielen von Ego Shootern und einer reduzierten Empathiefähigkeit nachgewiesen. Jugendliche und Eltern sollten trotzdem achtsam sein und offen über das Thema sprechen. Auch die Dosis sei entscheidend. „Es ist wie bei jedem anderen Genussmittel: Die Menge macht’s“, sagt Szycik. Jugendliche sollten speziell darauf achten, die Freizeitmöglichkeiten möglichst divers zu gestalten. „Wichtig ist, auch analoge Angebote zu nutzen und das soziale Umfeld nicht zu vernachlässigen“, sagt er. Generell gilt für Bliesener allerdings: „Die Jugendlichen sind häufig neugierig und möchten Dinge ausprobieren. Warum sollte man ihnen das vorenthalten?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Jasper Bennink