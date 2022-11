﻿Zerstörte muslimische Gräber in Hannover: Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zu den zerstörten muslimischen Gräbern in Hannover-Stöcken dauern an. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass die Tafeln schon vor der Nacht zu Dienstag beschädigt wurden. Einige betroffene Familien holten die Fragmente inzwischen ab.

Hannover. Die Polizei Hannover versucht weiter herauszufinden, wer für die zerstörten muslimischen Gräber auf dem Stöckener Friedhof verantwortlich ist. Die Beamten ermitteln wegen Störung der Totenruhe. Am Dienstag vergangener Woche erhielten sie Kenntnis von mehreren umgekippten und teils zerbrochenen Grabtafeln auf Kindergräbern. Die Stadt teilt unterdessen mit, mit allen betroffenen Familien Kontakt aufgenommen zu haben.

„Derzeit gibt es nicht viel Neues zu berichten“, sagt Polizeisprecher Dennis Schmitt auf Anfrage. Die Kriminalpolizei sei im Verlauf der Woche erneut auf dem Friedhof gewesen, um Spuren zu sichern. Doch auch jetzt könne beispielsweise noch nicht gesagt werden, ob Menschen die 14 Tafeln mutwillig zerstört oder etwa Tiere sie verwüstet haben. Schmitt: „Nach wie vor wird alles in die Ermittlungen einbezogen.“ Anfangs war sogar von rund 25 betroffenen Kindergräbern die Rede.

Belit Onay begutachtet muslimische Gräber

Aber: Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der Vorfall nicht erst in der Nacht zu Dienstag geschah. Die Zeugin, die sich gegen 1.10 Uhr meldete, tat dies aufgrund eines Videos in den sozialen Netzwerken. „Die Aufnahmen entstanden am helllichten Tag“, sagt Schmitt. Die Frau hatte den Film bloß in dem Moment gesehen und den Ermittlern Bescheid gegeben. Allerdings kann der Tatzeitraum derzeit nicht weiter präzisiert werden.

Am Freitag besuchte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) mit Vertretern der muslimischen Gemeinde die verwüsteten Gräber. „Ich verurteile diesen Hass, diese Zerstörung und die Störung der Totenruhe aufs Schärfste“, schrieb Onay auf Twitter. Zuvor hatte bereits der Landesverband der Muslime, Schura Niedersachsen, gefordert,

den Fall „lückenlos aufzuklären“

. Die Organisation berichtete zudem von einer wachsenden Islamfeindlichkeit in ganz Deutschland.

Einige Familien holen zerstörte Tafeln ab

Die Stadt hat unterdessen wie angekündigt Kontakt zu allen 14 betroffenen Familien aufgenommen. „Einige haben beschädigte Holz- oder Plexiglastafeln abgeholt“, sagt Sprecher Udo Möller. Ob diese nun repariert oder durch neue ersetzt würden, sei nicht bekannt. Laut Möller wird das „von den Angehörigen individuell entschieden“. Hinweise zu den Zerstörungen nimmt die Polizei weiter unter Telefon (0511) 109 55 55 entgegen.