﻿Zerstörte Scheibe an Synagoge in Hannover: Ursache weiter unklar

Zweieinhalb Wochen sind vergangen, seit bei der Synagoge in der Haeckelstraße (Stadtteil Bult) eine Scheibe zu Bruch gegangen ist. Noch immer kennt die Polizei die Ursache nicht und ermittelt „in alle Richtungen“. Sowohl ein Anschlag als auch ein Vogelschlag sind weiterhin denkbar.

„In alle Richtungen“: Die Ermittlungen zum zerstörten Fenster der Synagoge an der Haeckelstraße sind immer noch nicht abgeschlossen.

Hannover. Die zerstörte Fensterscheibe der Synagoge an der Haeckelstraße in Hannover beschäftigt nach wie vor die Polizei. Wie die Beamten mitteilen, sind die Hintergründe der Ereignisse vom 5. Oktober immer noch unklar. Die Ermittlungen laufen weiter „in alle Richtungen“. Das Fenster ging während des Gottesdienstes am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, zu Bruch. Seitdem wird geprüft, ob es sich um einen Anschlag handelte oder möglicherweise bloß ein Vogel gegen das Glas prallte.

„Die Ermittlungen inklusive die Untersuchung der Scheibe dauern an“, sagt Polizeisprecherin Anne Wellhöner. Unter anderem prüft der Staatsschutz, ob sich daran DNA-Spuren oder pflanzliche Reste finden lassen. Dadurch könnten zum Beispiele Rückschlüsse möglich sein, ob tatsächlich ein Vogel dagegen flog oder sogar ein dagegen gewehter Ast eines nahen Baumes die Ursache war. Laut Michael Fürst, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, wurden auf dem Rasen vor der Synagoge Federn gefunden worden, die Polizei kommentiert das nicht.

Anschlag oder Vogel: Die Polizei hat die zerstörte Scheibe unter anderem für DNA-Analysen mitgenommen. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Kaputtes Synagogen-Fenster: Welle der Solidarität

Aber: Die Spurensicherung fand bis jetzt keinen Stein oder einen ähnlichen Gegenstand, der auf ein mutwilliges Einwerfen des Fensters hindeutet. Nichtsdestotrotz schließt die Polizei diese Möglichkeit weiterhin nicht aus, wenngleich sie sich mit der Einstufung als Anschlag weiter zurückhält. Das Fenster befindet sich in etwa sechs Metern Höhe, niemand der rund 150 anwesenden Gläubigen wurde verletzt. Der Zeitpunkt, wann die polizeilichen Analysen abgeschlossen sind, kann laut Wellhöner weiterhin „nicht benannt werden“.

Viele gingen dennoch bereits am 5. Oktober von einem antisemitischen Anschlag aus. Die Welle der Solidarität war groß, unter anderem Politiker wie Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Doris Schröder-Köpf (SPD) besuchten die Jüdische Gemeinde. Falls es am Ende doch etwa ein Vogel gewesen sein sollte, ändere dies daher nichts an der zentralen Erkennis: „Wir stehen zusammen und wir wehren uns gegen gewisse Personenkreise“, sagte Fürst bereits wenige Tage nach dem Vorfall.