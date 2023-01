﻿Freitag gibt es Zeugnisse: Brauchen wir überhaupt noch Noten? Wie Lehrer und Schüler aus Hannover darüber streiten

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) will es Schulen erleichtern, auf Noten zu verzichten. Reduziert das den Druck beim Lernen? Oder macht es Lehrern am Ende nur mehr Arbeit? Über diese Fragen diskutieren Schüler und Lehrkräfte aus Hannover in unserem Streitgespräch.

Hannover. Das Thema lässt keinen kalt: Sollen Schülerinnen und Schüler weiter Noten bekommen oder besser Berichte, die Auskunft über ihre Fähigkeiten geben? Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) will den Schulen dabei mehr Freiheit geben. Ist das eine gute Idee?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Zeitung hat zum Streitgespräch geladen und die Lehrkräfte Nathalie Nielsen von der Lutherschule, Till Sohnsmeyer von der IGS Kronsberg sowie die Schüler Matteo Feind (Schülervertreter im Schulausschuss der Stadt) und Louisa Basner (stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrates) zum Interview gebeten. 

Bevorzugen Sie Noten oder Lernberichte? Und warum?

Natalie Nielsen: Ziffernoten zeigen auf einen Blick den Leistungsstand. Sie sind lesbarer und verständlicher, und zwar innerhalb und außerhalb der Schule. Ich unterrichte in einer Inklusionsklasse und schreibe dort auch Berichtszeugnisse. Ich weiß deshalb, was für ein Mehraufwand das ist. Wir haben die Zeit dafür gar nicht, die Koordinierung und Zusammenführung bleiben an den Klassenlehrern hängen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Louisa Basner: Wir sollten definitiv in Betracht ziehen, Noten abzuschaffen. Wir gehen in die Schule, um etwas zu lernen und soziale Kontakte zu entwickeln, nicht, um stumpf bewertet zu werden. Tests und Klausuren funktionieren nur nach dem Muster lernen, eine gute Note erreichen und hinterher alles gleich wieder vergessen.

Matteo Feind: Noten sind geeignet, Schüler unter Stress zu setzen. Ohne Noten könnten wir uns aufs Lernen konzentrieren. Mit Lernberichten bekommen wir ein besseres Feedback.

Debattieren über Notenstress und gerechte Bewertungen (v.l.): Lehrerin Nathalie Nielsen von der Lutherschule, Louisa Basner aus dem Landesschülerrat, Matteo Feind, Schülervertreter im Schulausschuss Hannover, und Lehrer Till Sohnsmeyer von der IGS Kronsberg mit den Redakteurinnen Bärbel Hilbig und Saskia Döhner. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Was sagt mehr aus – eine Ziffernote oder ein Bericht?

Till Sohnsmeyer: Reine Ziffernnoten haben wenig Aussagekraft darüber, was Schüler wirklich an Kompetenzen erwerben. Noten sind gut als Mittel, schnell eine Rückmeldung zu geben. Es braucht aber eine differenziertere Beschreibung der Lernentwicklung.

Natalie Nielsen: Die geben wir ja. Wir führen zweimal im Halbjahr Gespräche mit den Schülern über ihre Stärken und Schwächen und haben Schüler- und Elternsprechtage weit vor den Zeugnissen. In der Dokumentation der Lernentwicklung halten wir Vereinbarungen fest, Förder- und Fordermöglichkeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind Ziffernoten klarer verständlich? Die Bewertung soll Kindern und Eltern ja auch sagen: Achtung, es sind noch Ziele zu erreichen. Kann es sein, dass Eltern bei einem Lernbericht eher das Positive herauslesen und sich später wundern?

Matteo Feind: An der IGS bekommen die Schüler bis Klasse 8 bei Tests ja auch die Bewertung „Ziel erreicht“, „teils erreicht“ oder „nicht erreicht“. In Gesprächen gibt es von den Lehrkräften positives und negatives Feedback, ich wusste immer genau, woran ich noch arbeiten musste und was ich schon gut konnte.

Natalie Nielsen: In einen Lernbericht fließen Standardformulierungen ein, die einen Notenbereich abbilden. Als Lehrkräfte verschlüsseln wir die Note in einer ausführlicheren Beschreibung, die Schüler und Eltern sich entschlüsseln müssen, um sie zu verstehen. Eine Note lässt sich auch daraus stringent ableiten. Meine Erfahrung ist: Schüler wollen Ziffernoten und sie wollen Vergleichbarkeit.

Matteo Feind: Da widerspreche ich klar: Vergleichbarkeit bedeutet für Schüler eher Frustration. Wir müssen komplett neu denken. Lernberichte und Berichtszeugnisse sind besser als Noten.

Lehnt Ziffernoten ab: Louisa Basner, stellvertretende Landesschülersprecherin und 16 Jahre alt, gehört zum 11. Jahrgang des Gymnasiums Winsen/Luhe. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Till Sohnsmeyer: Ich glaube auch nicht, dass Schüler sich Noten wünschen, sie brauchen sie, weil sie bestimmte Ziele haben, etwa einen Notenschnitt brauchen, um in die Oberstufe zu kommen, eine Ausbildung oder ein Studium anfangen zu können. Aber davon müssen wir weg. Eine Leistungsbewertung muss stattfinden, aber individualisiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noten frustrieren Schüler

Viel gelernt und trotzdem keine gute Noten? Schülervertreter mahnen, dass schlechte Bewertungen Kinder frustrieren können. © Quelle: Eduardo Parra/dpa

Louisa Basner: Ein ganz großes Problem an Ziffernnoten: Sie zeigen nur, dass ein Schüler beispielsweise bei einer Matheaufgabe ein falsches Ergebnis hat. Vielleicht hat der Schüler sich aber viel Mühe gegeben und einen anderen Ansatz ausprobiert.

Matteo Feind: Er fragt sich dann, ob das alles nicht zählt, und ist frustriert.

Natalie Nielsen: Die Bestätigung für die Bemühungen des Schülers erfolgt trotzdem, auch über die Kopfnoten zum Arbeitsverhalten. Ich bin gegen den Begriff der „stumpfen“ Note. In der Regel geben Lehrkräfte sich viel Mühe, mit ihren Schülern die Noten zu besprechen, damit sie einschätzen können, was sie schon können, aber auch wohin sie noch müssen.

Louisa Basner: Ich erlebe das anders. Wir lernen für Klausuren, beteiligen uns am Unterricht und bekommen eine gesamte Note. Häufig erfahren wir nicht, was wir falsch gemacht haben. Es ist toll, wenn wir in zwei, drei Sätzen erklärt bekommen, was wir verändern sollten. Aber das erleben wir einfach nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natalie Nielsen: Da muss ich widersprechen. Ich gebe Schülern immer einen Kommentar zu ihrem Erkenntnisweg und dem Ergebnis ihrer Leistung.

Noten frustrieren Schüler, Lernberichte motivieren sie: Das meint Matteo Feind aus dem 12. Jahrgang der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule am Mühlenberg in Hannover. Der 17-Jährige ist Schülervertreter im Schul- und Bildungsausschuss der Stadt Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Was spricht noch gegen Noten?

Till Sohnsmeyer: Noten sind entscheidend für die Chancen auf einen Studienplatz und eine Ausbildung. Aber auch Arbeitgeber wünschen sich viel differenziertere Aussagen als die reine Mathenote.

Sie wünschen sich aber schon, dass Schüler etwas lernen?

Till Sohnsmeyer: Schlechte Noten verhindern oft, dass ein Jugendlicher zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Das können wir uns beim aktuellen Fachkräftemangel eigentlich gar nicht erlauben. Dabei ist der Chef eines Handwerksbetriebs vielleicht zufrieden, wenn da steht, der Bewerber beherrscht die Grundrechenarten, aber nicht die Differenzialrechnung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beherrscht ein Schüler sicher die Grundrechenarten? Eine Ziffernote sagt darüber nicht unbedingt etwas aus. © Quelle: Julian Stratenschulte (Symbolbild)/dpa

Natalie Nielsen: Aber hilft es ihm, wenn in einem Bericht nur zum Ausdruck kommt, was der Schüler kann? Arbeitgeber nutzen zur Einschätzung des Bewerbers neben dem Anschreiben auch das Bewerbungsgespräch. Der persönliche Eindruck ist wichtig, zum Beispiel wie jemand spricht, das kann einer Bewertung nicht entnommen werden, egal, ob eine Note oder ein Lernentwicklungsbericht vorliegt.

Stört Leistungsdruck das Lernen?

Erzeugen Noten mehr Druck als Lernberichte?

Louisa Basner: Ja, und es kann so nicht mehr weitergehen. Das große Problem der Ziffernnoten ist das Mentale. Schülerinnen und Schüler definieren ihren Selbstwert häufig über Noten. Du musst in allen Fächern eine Eins oder Zwei haben, sonst bist du nichts; so wird es meistens in der Schulgemeinschaft empfunden. Viele Schüler sind dadurch einfach frustriert. Ich habe bereits einige Schüler erlebt, die wegen ihrer Noten geweint haben.

Weil sie nicht jedes Mal eine Eins oder Zwei bekommen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerade jüngere Kinder seien über schlechte Noten besonders traurig, meint Schülervertreterin Louisa Basner. © Quelle: Sören Stache/dpa

Louisa Basner: Ja. Das Punktesystem in der Oberstufe funktioniert zumindest ein bisschen besser. Es zeigt die Leistungen und das Potenzial jedes Schülers etwas genauer.

Matteo Feind: Ich finde das Punktesystem auch ansprechender.

Ziffernoten sind verständlicher: Das meint Natalie Nielsen, Studiendirektorin am Gymnasium Lutherschule in Hannover. Die 44-Jährige ist seit 2006 Lehrerin, hat auch eine Inklusionsklasse und hat schon in allen Jahrgängen unterrichtet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ist eine Vier wirklich ausreichend?

Natalie Nielsen: Punkte sind doch auch Noten. Ich erlebe, dass wir Lehrer unsere pädagogische Verantwortung wahrnehmen. Oft kommt der Leistungsdruck von den Eltern und Schüler tragen ihn in die Schule, wir Lehrkräfte versuchen, den Druck abzubauen. Ein Vier bedeutet „ausreichend“, darauf kann man doch aufbauen. Bei einer Fünf ist noch nichts verloren, bei einer Sechs fördern wir das Kind so, dass es weiter mitkommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Louisa Basner: Wenn man eine Eins hat, dann hat man etwas geschafft, eine Vier wird nicht als ausreichend akzeptiert.

Matteo Feind: Würde es diese Noten nicht geben, hätten wir die Probleme nicht.

Ziel Abitur für alle?

Nathalie Nielsen: Die Lösung kann nicht sein, dass man dem Schüler attestiert, was er alles kann, er dann aber im Studium die Erfahrung machen muss, dass er nicht korrekt auf dieses vorbereitet wurde. Es gibt Standards, an denen wir Lehrkräfte uns orientieren müssen. Nicht jedes Kind muss das Abitur schaffen. Manche Jugendlichen entwickeln sich erst später und holen ihren Abschluss auf dem zweiten Bildungsweg nach. Oder finden einen qualifizierten Beruf, ohne zu studieren.

Lernberichte beschreiben die Kompetenzen von Schülern: Das ist Till Sohnsmeyer wichtig. Der 41-Jährige ist didaktischer Leiter an der Integrierten Gesamtschule Kronsberg in Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Till Sohnsmeyer: Ein Berichtszeugnis muss eine ehrliche Rückmeldung über die Leistungen geben. Es muss klar werden, um welche Kompetenzen es geht. Längerfristig müssen wir ganz von den Noten weg. Ein Abitur mit 1,0 macht doch noch keinen guten Arzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natalie Nielsen: Über die Bewertung für das Sozialverhalten können wir sehr gut differenzieren, ob ein Schüler sich eignet, Medizin zu studieren. Ein Tutor bespricht zum Beispiel in der Qualifikationsphase mit dem Schüler dessen realistische Perspektiven.

Einheitsnote für Sozialverhalten?

Louisa Basner: Bis zur zehnten Klasse haben wir alle die gleiche Durchschnittsnote für Sozialverhalten bekommen, obwohl manche Schüler andere gemobbt haben. Die Mobber hatten die gleiche Sozialnote wie die, die gemobbt wurden.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es auf den Zeugnissen sogenannte Kopfnoten, die das Arbeits- und Sozialverhalten beschreiben, Schüler wünschen sich eine differenziertere Betrachtung. © Quelle: Ralf Orlowski (Archiv)

Natalie Nielsen: Das tut mir sehr Leid, wenn ich sowas höre. Es hängt von der Qualität eines Lehrers ab, wie sorgfältig er Kopfnoten gibt.

Louisa Basner: Wir bräuchten einen größeren Fokus auf Arbeits- und Sozialverhalten. Die Frage ist doch, wie wir miteinander umgehen und dazu beitragen, dass die Schule ein Ort ist, an den wir gerne gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind Noten vergleichbar?

Matteo Feind: Man müsste auch das Arbeits- und Sozialverhalten nicht als Ganzes, sondern differenzierter betrachten. Lehrer bewerten unterschiedlich, das ist ein Problem. Wenn man sich einmal in der Stunde meldet, ist das bei einigen eine Drei, bei anderen Lehrern eine Fünf.

Lernberichte sind deutlich ausführlicher als ein bloßes Zifferzeugnis. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Till Sohnsmeyer: Eine Drei in Mathe kann an einer Schule etwas ganz anderes bedeuten als an einer anderen. Eltern schätzen, wenn wir ihnen erklären, welche Kompetenzen ihr Kind schon erreicht hat. Ich fände es sinnvoller, ganz auf Berichte umzustellen. Aber es müsste sich alles verändern, es muss dafür ein Regelwerk geben: Wann habe ich die Studienfähigkeit erreicht? Welche Kompetenzen brauche ich für einen bestimmten Beruf? Aktuell wird bei den Anforderungen immer mehr draufgepackt. Jeder Schüler muss alles wissen, jedes Fach beansprucht für sich, dass es wichtig ist.

Was sollen Schüler lernen?

Die Schule wird nicht sagen können, was Schüler für den Beruf des Webdesigners oder eines Sozialarbeiters brauchen. Muss ich ein Gedicht analysieren können? Muss ich wissen, wie man komponiert? Warum ist ein Handstand auf dem Schwebebalken wichtig?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natalie Nielsen: Meines Erachtens werden Herausforderungen immer weiter abgebaut, weil alle alles erreichen können sollen. Das funktioniert aber nicht, es gibt nun mal leistungsstärkere und leistungsschwächere Schüler.

Till Sohnsmeyer: Ich spreche nicht von der Absenkung von Standards und Gleichmacherei. Aber wir müssten neu schauen, was Schüler bis zum Abi brauchen. Was macht sie demokratiefähig? Wie lernen sie lernen? Das ist ein großer Aufschlag, ein Land allein schafft das nicht, da brauchen wir die Bundesebene.

Aber es geht doch schon seit Jahren in der Schule nicht mehr um das Wissen, wann welche Schlacht geschlagen wurde, sondern um Kompetenzen.

Till Sohnsmeyer: Das stimmt so nicht. In der 5. Klasse läuft überwiegend Wissensabfrage. Nenne die 16 Bundesländer!

Was müssen Schüler und was nicht? Es debattieren (v.re.) Nathalie Nielsen von der Lutherschule, Till Sohnsmeyer von der IGS Kronsberg, die stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrates, Louisa Basner, und Schülervertreter Matteo Feind. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Natalie Nielsen: Wir haben gestufte Anforderungsbereiche: zum Beispiel im ersten die Wiedergabe eines Inhalts, im zweiten den Vergleich mit anderen Sachverhalten und Transfer, im dritten Reflexion und Problemlösung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das in den jeweiligen Klassen- und Kursstufen auch abgerufen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Louisa Basner: Bei uns gibt es viel zu wenig Demokratiebildung. Demokratie habe ich vor allem durch mein Engagement als Schülervertreterin gelernt, leider nicht im Politikunterricht. Wir brauchen das und nicht nur Gedichtsanalyse und Exponentialfunktion.

Till Sohnsmeyer: Ich würde mir wünschen, dass diese reine Wissensabfrage weniger wird. Warum müssen Schüler Klassenarbeiten allein und ohne Hilfsmittel schreiben? Das bildet die Anforderungen im realen Leben nicht ab.

Natalie Nielsen: Wir sollten dabei unterscheiden zwischen dem Lernen als Prozess und der Leistungsüberprüfung.

Matteo Feind: Wir mussten für einen Test alle Bundesstaaten und Hauptstädte der USA lernen.

Verstehen Eltern die Berichte?

Wie erreicht man es, dass Lernberichte verständlich sind?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Matteo Feind: Sie sollten nicht aus Standardtext bestehen, wir brauchen differenzierte Texte.

Natalie Nielsen: Das ist illusorisch. Wir haben zum Beispiel immer mehr Eltern, für die Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Sie müssen die Lernberichte mühsam entschlüsseln.

Vor der Zeugnisausgabe führen die Lehrkräfte an der IGS Kronsberg Gespräche mit den Schülern und ihren Eltern, hier die Lehrerinnen Susanne Wolf und Laura Brünner (v. l.) im Gespräch mit einem Schüler und seinem Vater. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Till Sohnsmeyer: Es ist frustrierend, wenn der Lernbericht zu Hause in der Ecke landet. Deshalb machen wir protokollierte Gespräche mit Eltern und Schülern, wo auch Termine beim Sonderpädagogen oder Schulsozialarbeiter vereinbart werden. Dazu brauchen wir manchmal Übersetzer. Und wir müssten wieder einfacher formulieren und leicht verständlich schreiben. Wenn wir die Gespräche führen, sind die Schüler zwei Tage mit Aufgaben zu Hause. Die Eltern machen das mit, weil der Benefit so groß ist.

Natalie Nielsen: Wir nehmen uns Zeit für Gespräche, aber für Lernberichte sind wir einfach zu wenige Lehrer und unsere zeitliche Ressource ist begrenzt. Es mangelt auch an Sozialarbeitern, Sonderpädagogen, Verwaltungskräften.

Hilfe am Zeugnistelefon Für Fragen, Nöte, Ängste rund um das Zeugnis stehen am Freitag, 27. Januar, von 9 bis 16 Uhr Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Regionalen Landesamt für Schule Hannover zur Verfügung. Unter der Telefonnummer (0511) 106-2461 oder unter der E-Mail zeugnishotline@rlsb-lg.niedersachsen.de können Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und andere Ratsuchende ihre Fragen oder ihren Kummer loswerden. Für Fragen zur Notenvergabe, zu Versetzungsentscheidungen oder anderen Inhalten des Zeugnisses vermittelt die Servicestelle des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung Hannover unter Telefon (0511) 106-6000 die richtige Ansprechperson. Außerdem finden Schülerinnen und Schüler mit ihren Sorgen und Fragen Hilfe beim Kinder- und Jugendtelefon. Die ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unter der bundeseinheitlichen, kostenlosen Telefonnummer 116 111 montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr erreichbar. bil

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Also noch mal: Sollen die Noten bleiben oder nicht?

Matteo Feind:  Ich fände es besser auf Lernberichte umzusteigen. Wir sind zwar in einer schwierigen Zeit mit extremem Lehrermangel. Jetzt muss aber für mehr Lehrer die Zahl der Studienplätze für Lehrkräfte sofort erhöht werden, damit Lehrer in Zukunft mehr Zeit für Bewertungen haben. Zum Beispiel auch durch einen besseren Zugang zu den Studienplätzen ohne NC.

Natalie Nielsen: Ich glaube, selbst wenn wir Berichte schreiben, bleibt die Note definitiv ableitbar. Lehrkräfte verwenden Textbausteine, weil wir uns an festgelegten Bildungsstandards orientieren. Unsere Gespräche führen wir aber weit vor den Zeugnissen, damit Entwicklung und Verbesserung möglich sind.

Schule ohne Leistungsbewertung – kann das gehen. Lehrkräfte meinen, eher nicht. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Louisa Basner: Wir müssen das komplette System ändern, damit Schule gut wird. Ich wünsche mir differenzierte Rückmeldung, in welchen Kompetenzen ich gut bin und in welchen nicht.

Natalie Nielsen: Das bleibt ja trotzdem eine Bewertung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Till Sohnsmeyer: Wir brauchen eine Leistungsbewertung, ich bin nicht für die Abschaffung. Was das Lernen nur für den Test betrifft, das ist ein tiefergehendes Problem. Schüler machen das, damit sie gute Noten für einen guten Abschluss erreichen. Es braucht Veränderungen, damit wir das sinnstiftende Lernen in den Mittelpunkt stellen und die Schülerinnen und Schüler damit für das Lernen selbst begeistern.

Matteo Feind: Wenn wir Noten beibehalten, bleibt der Druck bestehen. Es gibt Schüler, die bis 4 Uhr nachts arbeiten, weil sie gute Noten haben wollen. Das ist einfach nicht gesund. Man kommt von der Schule nach Hause und macht schon wieder Schule, es gibt kein Ende. Das summiert sich auf eine 40-, 50-Stunden-Woche für Schüler. So viel arbeiten nicht mal Erwachsene.