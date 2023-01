﻿Halbjahreswechsel: Diese Zeugnisformen gibt es in Niedersachsen

Die einen schwören auf Ziffernoten, die anderen auf Lernberichte – es gibt unterschiedliche Zeugnisformen in Niedersachsen. In den Abschlusszeugnissen sind allerdings Ziffernoten zwingend vorgeschrieben.

Hannover. Zeugnisse können in Form von Noten oder als Bericht verfasst werden. Ziffernoten gibt es von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). In den beiden ersten Schuljahren erhalten Grundschüler in Niedersachsen grundsätzlich Berichtszeugnisse, ab Klasse 3 dann Ziffernoten, wenn Schulen nicht beschließen, auch für diese Jahrgänge Berichtszeugnisse einzusetzen. Während Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien generell Ziffernoten geben, erhalten Schüler an Integrierten Gesamtschulen von Klasse 5 bis 8 in der Regel sogenannte Lernentwicklungsberichte. Diese können frei oder mit standardisiert formuliert sein. Die Gesamtkonferenz kann beschließen, dass Notenzeugnisse durch Berichtszeugnisse ergänzt werden.

Zeugnisse in Niedersachsen: Zum Abschluss immer Noten

In Jahrgang 9 und 10 sind auch an Gesamtschulen zwingend Notenzeugnisse vorgeschrieben, weil in diesen Klassenstufen offizielle Schulabschlüsse erreicht werden können. Abschlusszeugnisse müssen Notenzeugnisse sein. In der gymnasialen Oberstufe werden die Ziffernoten durch ein Punktesystem abgelöst, wobei 15 Punkte die Bestnote und 0 Punkte das schlechteste Ergebnis ist.

Keine nachteiligen Bemerkungen im Abschlusszeugnis zulässig

Abschluss- und Abgangszeugnisse also etwa am Ende von Klasse 4 oder 10 dürfen unter der Rubrik „Bemerkungen“ keine Eintragungen enthalten, die für die Schülerin oder den Schüler nachteilig sein können. Positive Hinweise sind ebenso zulässig wie Hinweise auf besondere Leistungen im Schulleben, zum Beispiel für die Schülervertretung. Auch ehrenamtliches Engagement, ob politisch, karitativ oder sportlich, kann im Zeugnis gewürdigt werden.

Lernberichte können als Fließtext oder tabellarisch aufgebaut sein. Die detaillierte Bewertung ist teils insgesamt bis zu drei Seiten lang. Kritiker von Berichtszeugnissen meinen, dass viele Eltern die ausführlichen Bewertungen nicht verstehen, dagegen sagen Befürworter, dass Notenzeugnisse viel zu pauschal seien, weil sie nicht die einzelnen Kompetenzen abbildeten. Es sei gar nicht klar, welche Stärken ein Kind habe und welche nicht.