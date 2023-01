﻿So läuft das mit der Zeugnisvergabe in Niedersachsen

Kinder, die in die Schule gehen, werden bewertet – und zweimal im Schuljahr gibt es Zeugnisse. Für wen sind die eigentlich gedacht? Und was sagen die Kopfnoten aus? Wir erklären den rechtlichen Hintergrund und die neuen politischen Pläne der niedersächsischen Kultusministerin Julie Willie Hamburg (Grüne).

Hannover. Grundsätzlich wird die Leistung von Kindern in der Schule bewertet. Zeugnisse, die jeweils zum Halbjahr – also Ende Januar – und zum Ende des Schuljahres kurz vor den Sommerferien verteilt werden, geben den Stand der Lern- und Leistungsentwicklung der Schülerin oder des Schülers unter Berücksichtigung des durchlaufenen Lernprozesses wieder. Unter der Rubrik Bemerkungen können etwa besondere Fördermaßnahmen notiert werden. Zeugnisse enthalten in den Schuljahrgängen 1 bis 10 auch Informationen über das Arbeits- und Sozialverhaltens der Schülerin oder des Schülers, sogenannte Kopfnoten. Dies sind Gesamtnoten aus der Bewertung aller Fachlehrer. In Jahrgang 11 können Zeugnisse entsprechende Angaben aufführen.

„Im Zweifel die bessere Note“

Ziel von Zeugnissen ist es laut Erlass, Kinder und Eltern über Lernfortschritte, Leistungsstand und etwaige Schwierigkeiten zu informieren. Bewertet werden sollen mündliche, schriftliche und andere Leistungen des Schülers. Wörtlich heißt es im Zeugniserlass: „Einzelne Lernkontrollen dürfen kein unangemessenes Gewicht bei der Erteilung der Zeugnisnoten erhalten. Bei positiver Entwicklung der Leistungen ist im Zweifelsfall die für die Schülerin oder den Schüler bessere Note zu erteilen.“

Bei Übergängen zu anderen Schulen oder zu Hochschulen oder beim Eintritt in eine Berufstätigkeit dienen Zeugnisse nicht nur der Information der Familie, sondern „auch der Unterrichtung der aufnehmenden Einrichtung“. Weil sie den Lebensweg der Schüler entscheidend beeinflussen könnten, müssten Lehrkräfte damit besonders verantwortungsvoll umgehen, heißt es. Zeugnisse sind offizielle Dokumente, die nicht verändert dürfen, sie werden von dem Schulleiter, der Klassenlehrkraft und den Eltern minderjähriger Schüler unterschrieben.

In den ersten beiden Schuljahren bekommen alle Kinder noch keine Noten, sondern Berichtszeugnisse. Ziffernoten gibt ab Klasse 3. Während Gymnasien, Real- und Hauptschulen Notenzeugnisse ausgeben, haben Integrierte Gesamtschulen von Jahrgang 5 bis 8 in der Regel nur Berichtszeugnisse. In den Abschlussjahrgängen ab Klasse 9 sind Ziffernoten verpflichtend. Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) will Schulen in der Mittelstufe, also von Klasse 5 bis 8, jetzt mehr Freiheit in der Form der Leistungsbewertung geben. Bei den Bildungsverbänden kommt das unterschiedlich gut an. Während Schüler- und Elternvertreter dies befürworten, kommt von vielen Realschul- und Gymnasiallehrern Kritik.