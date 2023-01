﻿Heute gibt es Zeugnisse: Warum sich diese Drittklässler auf ihre ersten Noten freuen

Am Freitag ist Zeugnistag in Niedersachsen. Alle Drittklässler bekommen dann zum ersten Mal richtige Noten. Sorgt das für Vorfreude oder Angst bei den Kindern? Wir haben sechs Drittklässler der Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg in Hannover befragt.

Hannover. Für die rund eine Million Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen gibt es am Freitag Halbjahreszeugnisse. Traditionell endet der Unterricht an diesem Tag nach der dritten Stunde. Für alle Jungen und Mädchen, die die dritte Klasse besuchen, wird es das erste Zeugnis mit echten Noten sein. Was macht das mit Kindern? Überwiegt die Vorfreude oder doch die Angst? Wir haben sechs Drittklässler der Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg gefragt.

Jakob (9) findet Noten nicht so gut. „Es wird leider nicht immer das benotet, was man kann, sondern nur das, was man in den Arbeiten schreibt. Und wenn das mal nicht gut gelingt, ist die Note am Ende doof.“ Malin ist anderer Meinung. Die Neunjährige findet Noten „richtig cool“. Jakob weiß auch warum: „Du schreibst ja auch gute Noten.“ Seine Klassenkameradin hat ihre eigene Erklärung: „Bei den Zahlen im Zeugnis weiß ich einfach besser, wo drin ich gut oder schlecht bin. Und das ist doch wichtig für die nächste Schule.“

Nach der dritten Stunde endet am Freitag für Niedersachsens Schülerinnen und Schüler der Unterricht. Diese Grundschüler freuen sich besonders auf die kurzen Zeugnisferien. © Quelle: Katrin Kutter

Das sehen auch Jonte (8), Stine (8) und Henri (9) so. „Bisher hatten wir ja einen Text im Zeugnis. Der war mir viel zu lang“, sagt Stine. Jonte nickt: „Geht mir genauso. Dabei lese ich gerne, aber der Zeugnistext war mir zu lang.“ Auch Henri freut sich auf sein erstes richtiges Zeugnis. „In manchen Fächern musste ich mich anstrengen, aber es hat sich gelohnt“, freut sich der Drittklässler.

Klassenkameradin Charlotte ist noch zwiegespalten. „Ich fände weniger Noten besser, dafür aber auch etwas Text. Aber bitte nicht zu viel, das versteht man sonst alles nicht.“ Angst vor dem Zeugnistag haben diese Groß-Buchholzer Drittklässler zum Glück nicht – viel größer ist ihre Vorfreude. Und die beschränkt sich bei den Kindern nicht auf die Noten. Henri bringt es auf den Punkt: „Am meisten freue ich mich auf mein Zeugnis, weil es dann Ferien gibt.“