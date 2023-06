﻿„Der Westschnellweg darf nicht zum zweiten Südschnellweg werden“

Herr Lies, wer ist eigentlich damals, als der Prozess zum Ausbau begann, in Ihrem Verkehrsministerium auf die Idee gekommen, beim Südschnellweg handele es sich um eine Art Autobahn?

Als der Prozess startete, war ich Verkehrsminister. Wir brauchten für die Brücken eine Lösung, und zwar eine, die Entlastung für das ganze Gebiet schafft. Die fachliche Planung ist dann anhand der Verkehrsprognose begonnen worden, die damals vorlag – und die hat aus einer rein fachlichen Betrachtung auf Basis der technischen Regelwerke zunächst ergeben, dass der Schnellweg 31 Meter breit werden müsse.

„Wir brauchten eine Lösung“: marode Südschnellwegbrücke. © Quelle: Julian Stratenschulte

Also mehr als eine Verdoppelung zum derzeitigen Zustand.

Ja. Die Stadt Hannover hat dann gesagt: Wir möchten nicht 31 Meter, sondern 25. So ist ja jetzt auch die Planung.

Diese Planung basierte auf einer vorhergesagten Verkehrsmenge, von der sich heute herausstellt: Die erreichen wir gar nicht.

Ich kann nicht nachvollziehen, wie diese Schlussfolgerungen zustande kommen. Wir dürfen hier nicht punktuelle Zählungen mit langfristigen Prognosen vergleichen.

© Quelle: Tim Schaarschmidt

Die jüngsten Messungen ergeben das: Wir hatten im Jahr 2005 rund 43.300 Autos pro Tag auf der Strecke, 2010 waren es dann 48.600, 2015 waren es wieder 43.300 und 2021 waren es 42.600 – wenn auch unter den Umständen von Corona. Die derzeitige Prognose geht mittelfristig von 54.000 aus. Die 25-Meter-Planung aber wäre bis mehr als 70.000 Fahrzeuge am Tag möglich gewesen. Warum also überhaupt 31 Meter? Warum sind Sie damals, als sie schon einmal Verkehrsminister waren, mit einem solchen Gigantismus an die Sache herangegangen?

Die Planungen der Fachleute orientierten sich an den Prognosen, und das ist erstmal richtig. Wenn ich das umdrehe, dann könnte man auch ab 15.000 Autos am Tag einen 25 Meter breiten Schnellweg bauen. Trotz allem glaube ich rückblickend auch, dass es klüger gewesen wäre, man hätte diese 31-Meter-Planung gar nicht erst aufgemacht. Auch der Eindruck, der durch den Begriff des „autobahnähnlichen Ausbaus“ entstanden ist, ist in der Rückschau sehr unglücklich. Aus heutiger Sicht wundert uns das schon.

„2016 hätten wir die Debatte so nicht geführt“

Eigentlich waren die politischen Ziele doch auch damals schon: Am besten wäre es, den Autoverkehr zu reduzieren – oder?

Nein. 2016 hätten wir die Debatte, die wir heute führen, so nicht geführt.

Würden Sie es heute anders machen?

Ja, natürlich. Das ist ein ganz zentrales Ergebnis der Expertenrunde und dieser Debatte insgesamt für uns: Der Westschnellweg darf nicht zum zweiten Südschnellweg werden. Das ist eine klare Botschaft. Aber 2016 ging es um die Frage: Wie schaffe ich eine möglichst kluge Verkehrsinfrastruktur für die individuelle Mobilität? Und Verkehrsingenieure haben die Erfahrung gemacht, dass man beständig hinter dem Bedarf her gebaut hat: Es ist zuvor viel zu oft falsch geplant worden, weil die Zahl von Autos und Lkw am Ende immer höher geworden ist, als bei Planungsbeginn einmal angenommen. Die Diskussionen, die wir heute zurecht jetzt haben, hat vor sieben, acht Jahren so kaum jemand geführt.

Jetzt haben sich die Debatten verändert ...

Ja, auf jeden Fall.

... und Sie haben, kurz nachdem Sie im vergangenen Jahr erneut Verkehrsminister geworden waren, einen Runden Tisch mit den Befürwortern und Kritikern des Ausbaus auf 25 Meter ins Leben gerufen. Nun ist das Ergebnis der monatelangen Beratungen: Es bleibt alles wie geplant. Ist der Runde Tisch gescheitert?

Der Wunsch, der uns getragen hat, war: Gelingt es uns, innerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens wesentliche Änderungen herbeizuführen, die eine Verkehrsgerechtigkeit herbeiführen und eine größere Akzeptanz schaffen? Dieses Ziel haben wir nicht erreicht. Das muss man so sagen.

Die Botschaft, die am Ende für den Beobachter herauskommt, ist: Ja, es wäre möglich gewesen, den Ausbau deutlich defensiver zu planen – dafür ist es jetzt aber zu spät.

Ich gehe davon aus, dass eine Variante möglich gewesen wäre, die breiter gewesen wäre, als der Schnellweg jetzt ist, aber schmaler, als er jetzt werden soll.

Können Sie verstehen, dass das für die Kritiker des Ausbaus frustrierend ist?

Ja, natürlich hätten sich viele Beteiligte gewünscht, dass bei dem Runden Tisch mehr in ihrem Sinne herauskommt. Ein anderer Teil sieht es anders. Dem ist wichtig, dass Infrastruktur zielgerichtet und sicher ausgebaut wird und der Verkehr flüssig und von den Ausweichstrecken ferngehalten wird.

© Quelle: Moritz Frankenberg

Die CDU wirft Ihnen vor, der Runde Tisch sei eine reine Showveranstaltung gewesen. Haben Sie selbst dran geglaubt, dass die Runde wirklich signifikante Änderungen würde erreichen können?

Ich wollte den Prozess so gestalten, dass wir alles, was möglich ist, prüfen. Wenn ich vorher gewusst hätte, was geht und was nicht, hätten wir den Prozess nicht gebraucht. Dieser Prozess ist aus meiner Sicht also notwendig gewesen. Das ist ja eine interessante Diskussion: Was habe ich jetzt gewonnen oder verloren?

Sie haben zunächst einmal gewonnen, dass es zu keiner Eskalation mit den Baumbesetzern gekommen ist.

Das mag sein, aber ich möchte auch die weitere Zuspitzung vermeiden. Das wäre aus meiner Sicht fatal. Ich möchte da keine Spaltung in Hannover. Wir sind den Prozess offen und sehr ernsthaft angegangen, nachdem ich gerade wieder neu im Amt war. Und wir haben erst sorgfältig geprüft, was geht und was nicht. Anspruch an Politik muss es sein und mein Anspruch an mich ist, alles zu versuchen. Aber Anspruch ist auch, zu erkennen, wann keine Änderungen mehr ohne Risiko möglich sind. Ich will nicht für ein Verkehrschaos verantwortlich sein, wenn wir mitten in der Stadt Brücken sperren müssen. Ich habe die Verantwortung, die Situation vom Ende her zu denken.

„Ich möchte die weitere Zuspitzung vermeiden“: Olaf Lies hofft, dass es nicht zu einer Eskalation rund um die Baumbesetzungen kommt. © Quelle: Julian Stratenschulte

Wenn man mit Beteiligten der Gespräche redet, sagen beide Seiten einhellig: Am Ende war es nur eine Gegenüberstellung von Argumenten. Ein Kompromissvorschlag ist dabei nicht herausgekommen. Warum haben Sie keine unabhängige Instanz beauftragt, die hätte definieren können, was rechtlich möglich ist?

Die rechtliche Prüfung ist nicht so kompliziert. Da ist die Frage: Was ist innerhalb des Planfeststellungsverfahrens möglich – also so, dass nicht die ganze Planung über den Haufen geworfen wird und neu begonnen werden muss. Damit wäre auch der Tunnel gefährdet gewesen. Und dabei ist auch im Gespräch mit der zuständigen Region Hannover als Planfeststellungsbehörde herausgekommen: Es gibt keine Möglichkeit.

„Das wäre eine Anti-Lösung“

Und man hätte die Planung des Schnellwegs durch die Leinemasch nicht von der des Tunnels trennen können?

Das haben wir sehr sorgfältig geprüft. Leider war das angesichts der vorliegenden Planung nicht möglich, ohne dass wir das Risiko von neuen Klagen eingehen. Und: Selbst wenn man den Schnellweg schmaler geplant hätte als jetzt, also 21 Meter breit, hätte man erhebliche Eingriffe in die Natur vornehmen müssen, gegen die wiederum geklagt worden wäre. Diejenigen, die jetzt geplante Variante kritisieren, wären auch damit nicht einverstanden gewesen.

Warum sind Sie das Risiko nicht eingegangen? Immerhin haben Gerichte schon die breitere Variante durchgewunken.

Da darf Politik nicht zocken, und das wäre Zockerei aus meiner Sicht. Vor allem aber, weil wir von einer Infrastruktur reden, die in einem Zustand ist, dass man sie nicht mehr dauerhaft sichern kann. Das wird gern ausgeklammert. Wer sich mal die Eingriffe anschaut, die wir an der Brücke schon vornehmen mussten – die Einspurigkeit, die teilweise wirklich haarsträubenden verkehrstechnischen Maßnahmen – der weiß: Das droht auch an anderer Stelle. Wenn ich jetzt beschließe, einen bestehenden Planfeststellungsbeschluss zur Seite zu legen, dann ist der weg. Dann müsste ich ein neues Verfahren starten, ohne zu wissen, ob das erfolgreich zu Ende geht – denn es wird natürlich Klagen dagegen geben. Und am Ende müsste ich die Brücken irgendwann sperren, weil sie nicht mehr sicher sind. Das wäre eine Anti-Lösung – und wenn sich der Verkehr kilometerweit über Jahre in der Stadt staut, ist auch für den Klimaschutz absolut nichts gewonnen.

„Politik darf nicht zocken“: Stau auf dem Südschnellweg. © Quelle: droese

Was haben wir jetzt also aus dem ganzen Prozess gelernt?

Dass man in der Lage sein muss, in eine bestehende Planung einzugreifen, ohne völlig neu anfangen zu müssen. Und zweitens: Es muss möglich sein, einen Neubau zu schaffen, ohne einen autobahnähnlichen Zustand zu erzeugen. Da muss man gesetzgeberisch ran, für ganz Deutschland.

Sie sprachen vorhin davon, dass sich die Fehler beim Ausbau des Südschnellwegs bei dem des Westschnellwegs nicht wiederholen dürfen. Jetzt sind die rechtlichen Rahmenbedingungen noch die gleichen, der Zeitdruck durch die kaputte Schwanenburgbrücke ist ebenfalls hoch. Wie wollen Sie verhindern, dass hier noch eine überdimensionierte „Autobahn“ gebaut wird?

Wir müssen hier in den Diskussionsprozess einsteigen, bevor wir einen Planfeststellungsbeschluss haben – also jetzt. Wir müssen auch schauen, wo es schon Vorfestlegungen gibt und wie man sie gegebenenfalls ändern kann. Das werden wir jetzt angehen.

„Ich mache mir da nichts vor“

Meinen Sie, Sie bekommen das mit der Landesbehörde für Straßenbau hin? Manche Teilnehmer des Runden Tisches hatten nicht den Eindruck, dass man dort sehr offen dafür war, an der Planung wirklich etwas zu ändern.

Diese Behörde kümmert sich um das Thema Mobilität, mit einer hohen Kompetenz und Leistungsfähigkeit – immer im Rahmen des geltenden Rechts. Es ist nicht die Frage, ob man das gegen die Behörde hinbekommt, sondern das bekommen wir mit der Behörde hin. Wir müssen an den Rechtsrahmen ran.

Hat der Runde Tisch denn wenigstens irgendetwas erreicht für den Südschnellweg?

Da ist zum einen die Aufforstung vor Ort mit dem Faktor zehn – und zwar nicht mit Kleinstbäumen, sondern mit fünf Jahre alten Bäumen. Zum Zweiten werden wir die Lärmschutzwände noch ein Stück länger ziehen können. Drittens werden wir die erlaubte Geschwindigkeit herabsetzen.

Auf?

Bisher ist von 70 bis 80 die Rede. Das werden wir diskutieren.

80 darf man da jetzt schon fahren.

Ja, allerdings würde die Breite, die nun im Planfeststellungsbeschluss steht, rechtlich ein Tempo von 100 zulassen.

Das heißt, Sie können nur versprechen, dass auf dem Schnellweg nicht schneller gefahren wird als bisher. Das wird Umweltschützer nicht gerade begeistern..

Ich mache mir da nichts vor, das wird es vermutlich nicht. Aber wir hätten einen Lärmschutz, der auf 100 Stundenkilometer ausgelegt wäre, und das bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 70 oder 80. Das wäre schon ein Mehrwert.

Würden Sie es heute anders machen? „Ja, natürlich“: Präsentation der Entwürfe zum Südschnellweg mit dem damaligen Stadtbaurat Uwe Bodemann (li.) und Olaf Lies im Mai 2016. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Für den Moment haben Sie mit Ihrem Runden Tisch eine Eskalation mit den Baumbesetzern vermieden. Angesichts der Ergebnisse aber ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz klein, dass die Baumbesetzungen weitergehen oder sogar noch ausgeweitet werden. Was machen Sie dann?

Das ist nicht auszuschließen. Und ich mache mir da schon Sorgen um den gesellschaftlichen Frieden in Stadt und Region. Zwischen den sehr gut vernehmbaren Kritikern und denen, die an den Ausweichstrecken leben, und denen, die täglich auf den Straßen nutzen und darauf angewiesen sind. Ich werbe aber sehr dafür, das nicht heraufzubeschwören, sondern die Kräfte zu bündeln, um so etwas zu vermeiden. Vor allem dadurch, dass wir die Sache anders angehen als bisher – nämlich in einem Dialog.

Gibt es eine Chance, dass dieser Prozess zu Ende geht, ohne dass man die Leute von den Bäumen herunterholen muss?

Das ist der größte Wunsch, den ich habe.

