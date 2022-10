﻿Zigarettenschmuggler fährt Zoll davon und flüchtet in Wald

Darum kehrt Sascha Werhahn zurück in die Küche des „Me and all“-Hotels

Er ist zurück: Sascha Werhahn (35) hat in der Küche des „Me and all“-Hotels am Aegi schon mal zusammen mit einem Partner gewirbelt. Ab 1. November will er mit „Esskultur“ gehobene Gastronomie zu fairen Preisen anbieten.