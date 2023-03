﻿ Zoff um Geflüchtete in Ricklinger Waldschlösschen: Stadt will aus Mietvertrag raus

Hannover. Idyllischen Charme versprüht das Waldschlösschen Ricklingen zweifellos – seinen alten Glanz hat es aber immer noch nicht zurück. Vor acht Jahren hat der Wettberger Bauunternehmer Harald Nolte die altehrwürdige Lokalität am Mühlenholzweg gekauft und wieder hergerichtet, mit dem Ziel das einst so beliebte Ausflugs- und Urlaubsziel im Süden Hannovers wiederzubeleben. Bislang ohne Erfolg. Von regelmäßigem Hotelbetrieb kann keine Rede sein, das gegenüberliegende Kaffeehaus mit großem Café-Garten läuft mangels Personal mehr schlecht als recht.

Ein lukratives Angebot der Landeshauptstadt Hannover Ende vergangenen Jahres kam Betreiber Nolte deshalb sehr gelegen. Die Stadt plante, Geflüchtete im Waldschlösschen unterzubringen und schloss mit Nolte einen befristeten Mietvertrag für ein Jahr ab. Für die Bereitstellung von zwölf Zimmern mit 50 Betten winkte dem Pächter laut Vertrag eine Gesamtmiete von rund 300.000 Euro. Zudem erklärte sich die Stadt bereit, das Hotel für 10.000 Euro zu renovieren, sobald die Geflüchteten wieder ausgezogen sind.

Stadt will den Vertrag mit Nolte aufheben

Unterschrieben ist der Vertrag längst, im Januar sollten die Geflüchteten im Waldschlösschen einziehen. Doch die Fronten zwischen beiden Parteien sind verhärtet. Die Stadt will den Vertrag einvernehmlich aufheben lassen, weil Nolte sich nicht an vereinbarte Bedingungen halte. Der Unternehmer fühlt sich hingehalten. Er wirft der Stadt vor, sie wolle aus dem Mietvertrag raus und suche dafür nach Vorwänden. „Es ist alles festgezurrt. Es ist alles da. Ich erfülle, aber die Stadt will nicht“, ärgert sich der 78-Jährige. „Es wird versucht, Kosten abzuwälzen.“

Für sein Kaffeehaus sucht Nolte verzweifelt nach Personal. „Es ist ganz schwierig, jemanden zu finden“, klagt er. Den Betrieb hält er mit Aushilfen sporadisch aufrecht. © Quelle: Tobias Woelki

Braucht die Stadt die Unterkunft nicht mehr?

An zwei Punkten entzündet sich der Streit zwischen den Mietparteien. Nach Angaben von Stadtsprecherin Christina Merzbach vermuteten Mitarbeitende der Stadt bei einer Begehung, dass das Waldschlösschen brandschutzrechtliche Auflagen nicht erfülle. Zudem fehlten Kochmöglichkeiten, deren Einbau laut Vertrag in der Verantwortung des Vermieters liege.

Nolte sieht das anders: „Die Anschlüsse sind da. Davon, dass ich zusätzliches Equipment bereit stellen soll, war nie die Rede“, behauptet er. Sein Vorwurf: Die Stadt brauche die Kapazitäten des Waldschlösschens zur Unterbringung von Geflüchteten nicht mehr. „Vorher war es geeignet, aber seitdem die Unterkünfte leer stehen am Messegelände, plötzlich nicht mehr“, sagt er.

Die Stadt widerspricht dieser Darstellung. „Sofern alle Auflagen erfüllt sind, hat die Stadt nach wie vor ein Interesse daran, dort Geflüchtete unterzubringen“, gibt Sprecherin Merzbach Auskunft. „Da diese Maßnahmen nicht umgesetzt wurden und nicht erkennbar ist, dass dies zeitnah geschieht, hat die Stadt eine einvernehmliche Vertragsauflösung vorgeschlagen.“

Streit um Brandschutz und Kochmöglichkeiten

Nolte hat daran kein Interesse – und sieht sich nicht in der Bringschuld. Eine Brandbegehung für Hotelanlagen durch die Feuerwehr habe bereits stattgefunden, sagt er. „Da gab es nichts zu beanstanden.“

Der Stadt reicht das allerdings nicht, da das Waldschlösschen nicht als Hostel, sondern als Geflüchtetenunterkunft angemietet werde. „Es handelt sich um eine völlig andere Nutzungsart, die demzufolge andere brandschutzrechtliche Bestimmungen auslöst“, sagt Merzbach. Deshalb sei eine weitere gemeinsame Begehung mit der Feuerwehr nötig. Nolte hat dafür kein Verständnis: „Das ist alles Wischiwaschi. Wo liegt der Unterschied zwischen einem Hostel und einer Flüchtlingsunterkunft?“ Gleichwohl betont er, er sei offen für eine erneute Brandschau.

50 Betten stehen im renovierten Waldschlösschen zur Verfügung – aktuell steht das Hotel leer. © Quelle: Tobias Woelki

Unter dem vertraglich vereinbarten „Einbau von Kochmöglichkeiten“ versteht Nolte die Bereitstellung von Anschlüssen und sieht für die Anschaffung von Geräten und Utensilien den Mieter in der Verantwortung. Anwalt und Mietrechts-Experte Jan Heitmann sieht in dieser Frage die Stadt eher im Recht, wie er auf Anfrage dieser Zeitung sagt: „Ich würde die Formulierung so auslegen, dass auch die Einrichtung gestellt wird“, sagt er. Allerdings habe die Stadt dadurch noch keine Handhabe, die Annahme der Mietsache zu verweigern – deshalb wohl auch der Vorschlag einer einvernehmlichen Aufhebung. „Der Mieter hat eine Frist zu setzen, innerhalb derer der Einbau erfolgen muss. Passiert das nicht, kann der Mieter Mietminderungsrechte und Schadensersatz geltend machen“, so Heitmann. Ein Recht zur Kündigung des Mietverhältnisses seitens der Stadt bestehe nur, wenn derart schwerwiegende Mängel bestehen, die einer „Nichtüberlassung“ der Mietsache gleichkommen und die Mangelbeseitigung durch den Vermieter verweigert wird, erklärt der Fachanwalt.

Stadt will Aufhebung des Vertrags

Wie geht es nun weiter? Die Stadt möchte sich mit Nolte zusammensetzen, um eine einvernehmliche Aufhebung des Vertrags zu forcieren. „Ein Austausch soll zeitnah erfolgen“, sagt Merzbach. Die Frage ist nur: Warum sollte der Waldschlösschen-Besitzer dem Ansinnen der Landeshauptstadt zustimmen? Er sieht sich im Recht und verweist darauf, dass er seine Zimmer seit Mietbeginn im Januar für die Geflüchteten freihalte und Übernachtungsanfragen abgelehnt habe. Eine Entschädigung sei aber nicht beabsichtigt, heißt es vonseiten der Stadt. Schwer vorstellbar, dass Nolte einwilligt.

Nolte mit Behörden im Dauerstreit

Der 78-Jährige betont immer wieder, er sei nicht auf das Geld angewiesen. Gleichwohl gibt er zu, dass das Waldschlösschen für ihn bislang ein reines Verlustgeschäft sei. „600.000 Euro habe ich investiert. Die sind weg“, sagt er. Die Übernahme sei für ihn aber ohnehin eher ein Herzensprojekt gewesen. Im Waldschlösschen habe er damals seine Frau kennengelernt. Nolte, der seit seiner Übernahme der baufälligen Lokalität im Jahr 2015 mit den Behörden im Dauerclinch liegt, gehe es in erster Linie um das Prinzip. „Ich möchte von der Stadt gehört werden. Und ich möchte im Grunde, dass der Vertrag, so wie er geschlossen wurde, erfüllt wird.“