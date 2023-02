Streit um Parkplätze in Wunstorf: Werbegemeinschafts-Vorstand will nicht mehr antreten

Zu einem klärenden Gespräch in Sachen Parksituation kam es zwischen Wunstorfs Händlern und Bürgermeister Carsten Piellusch auch in der Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft nicht. Fakten schuf der Vorstand. Er kündigte an, nicht wieder antreten zu wollen.