﻿Zoo Hannover: Kinder entdecken Tiere der Bibel – und ein Bischof lernt etwas über Nilpferde

Hannover. So etwas passiert in Gottesdiensten nur ganz, ganz selten. Jedenfalls in Hannover. Dass da ein leibhaftiger Tiger an der Gemeinde vorbei tigert, mitten im Vaterunser, und einen interessierten Blick auf die Gläubigen wirft, ist in unseren Breiten ja eher die Ausnahme. Ebenso wie Gottesdienste im Zoo.

Mehr als 350 Kinder aus verschiedenen Grundschulen haben sich dort am Dienstag zum Aktionstag „Tiere der Bibel“ versammelt. Und beim Gottesdienst im Maharadscha-Palast schaut plötzlich auch dieser Tiger vorbei. Nur einen Raubkatzensprung ist er von den Betenden entfernt – und manche von diesen danken still dem Herrn dafür, dass er zwischen Großkatze und Gemeinde eine große Glasscheibe gesetzt hat.

Elefanten auf der Spur: Zoodirektor Casdorff mit Dominika und Luca, Bischof Wilmer und Monsignore Austen (v.l.). © Quelle: Ilona Hottmann

„Auch wir Menschen sind nur ein Teil der Schöpfung, auch wir sind Geschöpfe Gottes“, sagt der katholische Bischof Heiner Wilmer im Zoopalast, „und als solche haben wir Verantwortung dafür, dass diese Welt erhalten bleibt.“ Die Kinder hören in diesem ungewöhnlichen Gottesdienst von Noah und den Tieren auf der Arche, vom Wunder des Lebens und von den Gefahren des Klimawandels. Außerdem beten sie im bonbonbunten Maharadscha-Palast, der prachtvoller ausschaut als manche Kathedrale, besonders für jene Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind.

Bibel nennt 130 Tierarten

Dazu singt der Kinderliedermacher Reinhard Horn mit einem Projektchor der Bonifatius-Grundschule aus der List kindgerechte Kirchensongs wie „Gott braucht viele Hände“. Und im Anschluss interviewt Moderator Juri Tetzlaff, bekannt aus dem „Baumhaus“ des Kinderkanals „Kika“, Zoodirektor Andreas Michael Casdorff. Dieser kann berichten, dass es im Zoo etwa 2000 Tiere gibt, „wobei wir Ameisen und Bienen nicht einzeln zählen“.

Gute Stimmung: Kika-Moderator Juri interviewte Bischof Wilmer. © Quelle: Ilona Hottmann

In der Bibel werden immerhin 130 Tierarten erwähnt. Monsignore Georg Austen vom katholischen Bonifatiuswerk, das diesen Tag gemeinsam mit dem Bistum Hildesheim und dem Zoo organisiert hat, verrät, dass sein Lieblingstier darunter der Esel ist, der Jesus getragen hat. Bischof Wilmer, der auf einem Bauernhof mit vielen Tieren aufgewachsen ist, bevorzugt hingegen das Kamel: „Es ist ruhiger als der Esel, und ich persönlich bin auch eher ein ruhiger Typ“, sagt der Emsländer.

Ungewöhnlicher Ort: Mehr als 350 Kinder kamen zum Gottesdienst im Zoo-Palast. © Quelle: Ilona Hottmann

Bei einer Rallye zu verschiedenen Stationen im Zoo lernen die Jungen und Mädchen, dass auch das Nilpferd in der Bibel seinen Platz hat, Hiob 40,15-18: „Sieh doch das Nilpferd, das ich wie dich erschuf. Gras frisst es wie ein Rind“, heißt es dort, „straff sind verflochten seiner Schenkel Sehnen“. Dazu gibt es die Rallye-Preisfrage: „Eine Körperflüssigkeit ist beim Nilpferd rosa gefärbt. Welche: Blut, Urin oder Schweiß?“

Bischof schließt Bildungslücke

In Hannover ist dieser Aktionstag eine Premiere, in anderen Städten haben schon rund 10.000 Kinder an dem Projekt teilgenommen. „Nicht aus dem Schulbuch oder dem Internet, sondern in der direkten Begegnung können die Mädchen und Jungen dabei mehr über die vielen verschiedenen Tierarten erfahren“, sagt Monsignore Austen.

Starke Musik: Im Gottesdienst sang ein Chor der Bonifatius-Schule (rechts). © Quelle: Ilona Hottmann

Der Brückenschlag zwischen Biologie und Theologie birgt manch ungewöhnliche Begegnung: „Im Zoo waren wir schon oft, aber einen echten Bischof haben wir noch nie getroffen“, sagt die zehnjährige Dominika von der Kardinal-Galen-Schule in Misburg. Ihr Mitschüler Luca weiß sogar, was beim Nilpferd rosa ist: „Das ist der Schweiß“, sagt der Zehnjährige. Da hat er recht; das Sekret dient dem Tier als eine Art Sonnencreme.

Auf Spurensuche im Zoo: Kinder der Kardinal-Galen-Schule beim Aktionstag „Tiere der Bibel“. © Quelle: Ilona Hottmann

An der Stelle schließt der Aktionstag auch beim Bischof eine Bildungslücke: „Das hätte ich nicht gewusst“, gibt Heiner Wilmer zu. Und zerknirscht räumt er ein: „Ich habe im Bio-Unterricht leider nicht immer gut aufgepasst.“

