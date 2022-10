﻿Hannovers Zooteam beschert Tieren eine Halloween-Party

Hannover. Der eigentliche Halloween-Tag am 31. Oktober steht zwar noch aus, aber der Zoo hat seinen Tieren am Donnerstag trotzdem schon ein vorgezogenes Kürbisfest organisiert. Eisbären, Erdmännchen und Waschbären erfreuten sich an liebevoll geschnitzten Rundlingen und ihrem Inhalt.

Um die Tiere zu beschäftigen und Abwechselung in ihren Alltag zu bringen, lassen sich ihre Pfleger so einiges einfallen. Sie verteilen Duftkörper in den Gehegen, basteln spezielle Futterbehälter oder Spielzeug. Der Halloween-Tag hat schon Tradition. Auszubildende schnitzen Grimassen in die Kürbisse. Was die Tiere davon halten, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall werden sie den Inhalt schätzen – es gab was zu futtern.

Auf die Füllung kommt es an

Die Erdmännchen etwa wuselten in den und um die Kürbisse herum, scharrten, kratzten und fanden schließlich Mehlwürmer. Eisbärin Nana rollte ihr Exemplar etwas herum und zerlegte es dann, um an die Füllung aus Nüssen, Weinbeeren, Salat, Fisch und Lebertran zu gelangen.

Halloween gibt es im Zoo nicht nur für Tiere, sondern von Sonnabend, 29. Oktober, bis Montag, 31. Oktober, jeweils von 16 Uhr an auch für Kinder. Es wird gebastelt und auf Gruseltour durch die Anlagen. Restplätze sind noch via Internet unter shop.erlebnis-zoo.de buchbar.

Am Reformationstag endet im Tierpark an der Eilenriede dann auch die Sommersaison. Geöffnet ist dann von Dienstag, 1. November, bis Mitte März kommenden Jahres täglich von 9 bis 16 Uhr.