﻿Erweiterung des Dschungelpalasts: So schön wird der Zoo Hannover

Veranstaltungsoffensive im Herbst

„Me and all“ am Aegi: Das plant der neue Vizepräsident mit Mousse T. und Mirko Slomka

Er hat in der internationalen Hotelbranche schon einiges bewegt: Nun ist Bardia Torabi zurück in seiner Heimatstadt Hannover – und hat im „Me and all“-Hotel am Aegi einiges vor. Uns hat er verraten, was Fußballexperte Mirko Slomka und Musikproduzent Mousse T. damit zu tun haben.