﻿Eisbärin Nana verlässt Hannovers Zoo – zum Abschied gibt es eine Eistorte

Als Eisbärjunges hat Nana zusammen mit Muttertier Milana die Zoo-Fans verzückt. Jetzt ist Nana mit drei Jahren ausgewachsen und muss in eine andere Eisbärengruppe umziehen. Am Wochenende können Zoo-Fans sich anschauen, wie Nana mit einer Eistorte verabschiedet wird.

Hannover. Vor drei Jahren brachte die Eisbärin Milana im Zoo Hannover ihre Tochter Nana zu Welt – der erste Eisbären-Nachwuchs des Zoos. Bei der Geburt war das Eisbärenbaby gerade einmal so groß wie ein Meerschweinchen, mittlerweile ist Nana erwachsen und wiegt rund 300 Kilogramm. Sie steht nun auf den eigenen vier Pfoten. Und so, wie es auch bei frei lebenden Tieren dieser Art ist, so ist es auch für Milala und Nana an der Zeit, getrennte Wege zu gehen. In Kürze wird die junge Eisbärin im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) in einen anderen Zoo ziehen, um in einer Gruppe junger Eisbärinnen zu leben.