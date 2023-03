﻿Neue Wissenswelt und bewährte Bootsfahrten: Das bietet der Zoo Hannover in der neuen Saison

Mit Beginn der niedersächsischen Osterferien startet auch der Zoo Hannover in die Saison. Zu den Neuheiten zählen unter anderem das Zoologicum mit Schauarena und eine als Abenteuerspielplatz konzipierte Feuerwache in der Polarlandschaft Yukon Bay.

Hannover. Beim Querzahnmolch handelt es sich um eine Tierart mit einem außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes in Nord- und Mittelamerika geringen Bekanntheitsgrad. Unter Besucherinnen und Besuchern im Zoo Hannover dürfte sich das ändern. Die Schwanzlurche zählen zu den denjenigen, die in das mittlerweile rechtzeitig zur nun beginnenden Sommersaison fertiggestellte Zoologicum eingezogen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Erlebniswelt, die Wissen schafft“ nennt der Tierpark an der Eilenriede die Anlage, zu der auch die neu gestaltete Schauarena für Tierpräsentationen zählt. 3,8 Millionen Euro hat sie gekostet. Das Programm fährt der Zoo nach und nach hoch. „Einige Arten wie etwa die Aras müssen sich noch an die neue Umgebung gewöhnen“, sagt Geschäftsführer Andreas Casdorff.

Bald kommen auch die Ursons

Gleiches gilt für die Ursons, auch Baumstachler genannt. Die aus Nordamerika stammenden Stachelschweine sind neu im Zoo, aber in ihrem im Stil eines verlassenen Goldgräbercamps gehaltenen Gehege an der Yukon Bay erledigen die Handwerker noch Restarbeiten. In der Polarlandschaft steht nun auch eine knallrot gestrichene Feuerwache, die aber keine solche ist, sondern ein Abenteuerplatz für Kinder. Zur Ausstattung zählen Turm, Ausguck, Rutsche und Kantine sowie eine kleine Arztpraxis – alles zum Spielen und Herumtoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht zu übersehen ist eine Großbaustelle, und zwar diejenige für das Elefantenlaufhaus hinter dem Dschungelpalast. Das aktuell umfangreichste Projekt im Zoo soll laut Casdorff spätestens 2025 fertiggestellt sein.

Den Löwendrillingen geht es gut

Erfreuliche Nachrichten kommen aus der Afrikalandschaft Sambesi. Dort hat Berberlöwin Zaza am 20. Februar Drillinge zur Welt gebracht. Es war ihr erster Wurf, was wiederum ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko bedeutet. „So wie es aussieht, sind alle drei über den Berg“, berichtet Casdorff. Jetzt steht noch die Familienzusammenführung an, also der Erstkontakt mit Vater Basu. Von Mitte April an dürfen die Junglöwen dann vor die Kulissen.

Lesen Sie auch

Im Veranstaltungsprogramm im Tierpark finden sich wieder das Osterrätsel, der Zoo-Run, die Markttage und die Nächte der Erlebnisse mit Kleinkunstprogramm. Für das Tagesgeschäft behält der Zoo sein dynamisches Preismodell bei: Wer über den Onlineshop limitierte sogenannte Early-Bird-Tickets kauft, spart im Vergleich zu den Regelpreisen. „Unser Ziel ist es, 95 Prozent aller Tickets über das Internet abzusetzen“, sagt Casdorff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sambesi-Boote starten wieder

Zu den Klassikern im Zoo zählt die Bootfahrt auf dem Sambesi. Sie ist der Grund dafür, dass der Zoo die Sommersaison gegenüber ursprünglichen Plänen eine Woche später begonnen hat. „Wir haben erst vor ein paar Tagen benötigte Ersatzteile für die Technik erhalten“, erklärt Casdorff. Eine Saisoneröffnung ohne Sambesi-Boote sei in Hannover nicht denkbar.