Hauptbahnhof Hannover

Sexuelle Belästigung: Mann grapscht schlafende Frauen im Nachtzug an

Ein 24-Jähriger hat am Dienstagmorgen zwei schlafende Frauen in einem Fernzug sexuell belästigt. Am Hauptbahnhof Hannover holten Bundespolizisten denn Mann aus dem Zug. Gegen ihn wird nun ermittelt.