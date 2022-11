﻿Zoo Hannover hält seine Eintrittspreise stabil

Der Zoo Hannover will die Eintrittspreise auch im kommenden Jahr stabil halten. Trotz hoher Inflation rechnet Geschäftsführer Andreas Casdorff mit einem ausgeglichenen wirtschaftlichen Ergebnis. Bei den Investitionen wird die Laufhalle für Elefanten deutlich teurer als bisher geplant.

Hannover. Trotz steigender Kosten durch Inflation und hohe Energiepreise, Warenengpässen und Lohnsteigerungen wird der Zoo Hannover seine Eintrittspreise auch im kommenden Jahr stabil halten. Geschäftsführer Andreas Casdorff rechnet für 2023 mit einem gegenüber dem laufenden Jahr um 3,4 Millionen Euro auf dann 31,2 Millionen Euro steigenden Gesamtumsatz. Dabei soll unter dem Strich ein ausgeglichenes wirtschaftliches Ergebnis stehen.

Für 2022 kann der Zoo nach derzeitigem Stand einen Überschuss von 500.000 Euro verbuchen. „Wir haben aufgrund der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine permanent im Krisenmodus gearbeitet“, sagte Casdorff im Ausschuss für Naherholung der Regionsversammlung. Der Zoo sei ein solide aufgestelltes Unternehmen.

Besucherzahlen sollen leicht steigen

Im kommenden Jahr will der Tierpark an der Eilenriede 560.000 Tagestickets und 100.000 Jahreskarten verkaufen. Auch dies wäre eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2022. Die Preise können laut Casdorff unter anderem deshalb unangetastet bleiben, weil das Ticketsystem sehr differenziert sei – unter anderem durch Frühbucherpreise. „Es hält Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse bereit“, verdeutlichte der Geschäftsführer.

Seinen Partnerschulen bietet der Zoo weiterhin Schülertickets für 3,50 Euro pro Person an. Er will damit die zoologische und umweltpolitische Bildung im Schulunterricht unterstützen und wertet dies als Beitrag zum Klimaschutz. 2022 haben mehr als 70.000 Schülerinnen und Schüler den Zoo besucht.

Der Zoo ist auch außerschulischer Lernort © Quelle: Samantha Franson

Zoologicum wird fertig

An Investitionen sind 11,5 Millionen Euro im Jahresetat 2023 vorgesehen, von denen der Tierpark laut Casdorff ein Viertel aus eigener Kraft finanzieren kann. Es steht die Eröffnung des sogenannten Zoologicums an, das auf dem ehemaligen Gelände des Streichelzoos gebaut wird. Es dient als Ort der Wissensvermittlung über Tiere und Natur. 19 Arten werden dort leben – unter anderem Greifvögel, Nasenbären und erstmals seit 15 Jahren auch wieder die bei den Besuchern in Hannover seinerzeit beliebten Riesenschildkröten.

Dagegen wird der Bau der Elefantenlaufhalle erst beginnen, in der neben den Dickhäutern auch Orang-Utans und Gibbons eine Heimstatt finden sollen. Die soll 2025 bezugsreif sein und wird deutlich mehr Geld kosten als bisher. Laut Casdorff haben gestiegene Rohstoffengpässe und allgemeine Preissteigerungen in der Baubranche die Kalkulation binnen gut eineinhalb Jahren von anfänglich 17,6 Millionen Euro auf 27 Millionen Euro nach oben getrieben. Die Region als Eigner des Tierparks hilft mit 5 Millionen Euro Zuschuss und sichert einen Kredit über weitere 5 Millionen Euro per Ausfallbürgschaft ab.

Tierpark will kein Wasser aus dem Maschsee mehr

Weitere Investitionen fließen in Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Zwei weitere Photovoltaikanlagen werden auf dem Gelände installiert; auch will der Zoo bei der Wasserversorgung Unabhängigkeit erlangen. Bisher bezieht er Wasser über eine Leitung aus dem Maschsee. Als diese kürzlich geborsten war, musste der Zoo Trinkwasser verwenden. Deshalb hat er mit dem Bau von Brunnen und Zisternen begonnen. „Diese Maßnahmen sind mit teilweise großen Investitionen verbunden, deren Amortisation verteilt auf mehrere Jahre erfolgt“, sagte Casdorff. Will heißen: Langfristig rechnet sich das wirtschaftlich.