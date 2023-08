Reihe „Abends in der Kapelle“

Ungewöhnlicher Klassikmix: Akkordeon und Cello in der Wennigser Friedhofskapelle

Eine ungewöhnliche Mischung aus Akkordeon und Cello gibt es am Mittwoch, 6. September, in Wennigsen zu hören. Das Duo Marcus Sundermeyer und Nicolae Gutu tritt in der Friedhofskapelle auf.