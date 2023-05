﻿ Tausende laufen durch den Zoo Hannover – und sammeln Spenden für das neue Giraffenhaus

Hannover. Wenn die Giraffen und Zebras los sind, dann ist wieder „Zoo-Run“: Die wohl ungewöhnlichste Laufstrecke Hannovers führte auch am Donnerstag, 25. Mai, durch den Erlebnis-Zoo Hannover. Dabei war eine tierische Verkleidung und Spaß an der Bewegung ausdrücklich erwünscht. Zusätzlich sammelten die Aktiven beim Rundenlauf Geld für das neue Giraffenhaus in Hannover.

Rundlauf durch die Themenwelten

Da schaut der Eisbär: Als Flamingos und Giraffen verkleidete Läuferinnen und Läufer joggen durch die Yukon Bay. © Quelle: Florian Petrow

Mehr als 1500 verkleidete Läuferinnen und Läufer liefen, rannten, hüpften und schlenderten beim neunten „Zoo-Run“ am Donnerstag, 25. Mai, durch die Themenwelten des Zoos. Der 2,6 Kilometer lange Rundkurs glich einer Weltreise: Von dem niedersächsischen Landleben vom „Meyers Hof“ aus führte die Laufstrecke durch die neue Themenwelt „Zoologicum“ an den Kängurus im australischen Outback vorbei. Weiter ging’s zum Dschungelpalast mit indischen Tigern, über die kanadische Yukon Bay bis zu den Nashörnern im Sambesi.

Zwischen einer und vier Runden konnten die kleinen und großen Teilnehmenden laufen – je nach eigener Fitness. Dabei kamen 8153 Euro zusammen. Das Geld soll dem neuen Giraffenhaus zukommen – und so einen Teil zum Artenschutz beitragen, sagte Geschäftsführer Andreas M. Casdorff. „Denn die Bestände der Giraffen sind seit den 1895er-Jahren um rund 40 Prozent zurückgegangen“, berichtete Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer.

Projekt: „Neues Giraffenhaus“

Geplant ist eine neue Heimat für die Rothschild-Giraffen in der Themenwelt Sambesi. Kommendes Jahr sollen die Bauarbeiten starten. „Das neue Giraffenhaus soll den Tieren mit einer Laufhalle viel Bewegungsfreiheit und verschiedene Futterangebote rund um die Uhr ermöglichen“, sagt Hagenmeyer. In Ruhezonen sollen sich die Giraffen selbstständig zurückziehen können.

„Zudem werden Zoobesucher auf spielerische Weise Wissenswertes über die Lebensweise und Biologie dieser eindrucksvollen, aber auch gefährdeten Tierart erfahren“, so Hagenmeyer.

Aussicht auf Zuchtprogramm

Mit dem neuen Giraffenhaus hofft der Zoo Hannover, wieder an dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm teilnehmen zu können. Das Programm koordiniert über die europäischen Zoos hinweg die Zucht der Tiere, um die genetische Vielfalt sicherzustellen und vom Aussterben bedrohte Tierarten zu erhalten.

