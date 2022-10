﻿Zoo, Üstra, Klinikum: Region Hannover sucht überall nach Sparpotenzial

Hannover. Angesichts des Millionendefizits im Haushalt der Region Hannover soll überall nach Sparpotenzial gesucht werden. Regionspräsident Steffen Krach und Finanzdezernentin Kordula Drautz nehmen dabei die regionseigenen Unternehmen wie den Zoo, die Üstra, Regiobus oder das Klinikum nicht von möglichen Sparplänen aus.

Beim Klinikum der Region Hannover (KRH) werde durch die Arbeit an einer neuen Medizinstrategie bereits nach Sparmöglichkeiten gesucht, betont Krach, der auch Aufsichtsratschef des KRH ist. Einsparungen dort würden sich aber nicht schon im kommenden Haushalt auswirken. „Die Erwartung ist aber klar: Es muss dort finanziell besser laufen, deswegen erarbeiten wir die Medizinstrategie 2030“, sagt der Regionspräsident. Man werde sich auch die anderen Unternehmen ansehen. Konkrete Angaben wollte der Regionspräsident nicht machen. Es könne aber sein, dass geplante Investitionen verschoben werden, sagte er lediglich.

Risiken: Energiekosten und Tarifsteigerungen

Wie berichtet, plant die Region das kommende Jahr bisher mit einem Defizit von 134 Millionen Euro. Das wird aber noch nicht das endgültige Minus sein, mit dem der Haushalt von der Regionsversammlung kurz vor Weihnachten beschlossen werden soll, befürchten Drautz und Krach. Risiken seien die Energiekosten und Tarifsteigerungen, die möglicherweise deutlich höher ausfallen könnten als die einberechneten 2 bis 3 Prozent. „Es gibt aber noch Hoffnung, dass die Region durch Programme vom Bund und Land finanziell profitieren kann“, sagt Krach. Es sei im Haushalt sowohl Bewegung nach oben als auch nach unten möglich.

Regionsumlage steigt vorerst nicht

Das Finanzdezernat werde in den kommenden Wochen jeden einzelnen Haushaltsposten im Detail durchsehen, berichtet Drautz. Ziel sei es, mittelfristig von dem hohen Defizit wegzukommen. Es sei nicht so einfach, die sogenannte Regionsumlage, also die Zahlung der Kommunen an die Region Hannover, zu erhöhen, meint Krach. Denn auch die Kommunen hätten finanzielle Sorgen. Region und die Kommunen hingen voneinander ab. „Wenn es den 21 Kommunen gut geht, geht es auch der Region gut und umgekehrt“, sagt Krach.

Jeden Posten genau anschauen: Finanzdezernentin Kordula Drautz und Regionspräsident Steffen Krach wollen das Haushaltsdefizit so gering wie möglich halten. © Quelle: Rainer Dröse

Die Gewerbesteuereinnahmen seien derzeit noch überraschend gut, sagt Finanzdezernentin Drautz. Allerdings bereiteten ihr im Hinblick auf die Etats der kommenden Jahre die Rezession und die Inflation Sorge.

Es sei ein grundsätzliches Problem, dass bei der Bundesregierung die schwierige Lage der Kommunen noch nicht richtig angekommen sei, meint Krach. Als Beispiel nennt er die nicht ausreichende Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen.

Von Mathias Klein