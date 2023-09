﻿Zu Gast in Hannover: So tickt Roncalli-Clown Anatoli Akerman

Hannover. Wenn er vor der eigentlichen Vorstellung am Einlass auftaucht, wird es schon lustig: Mit schriller, krächzender Stimme läuft Anatoli Akerman (53) im Einlassbereich des Circus Roncalli umher. Seinen weißen Käfig, der ihn umschließt, schleppt er gekonnt mit. Was dann passiert, ist kaum planbar, für den Clown häufig dann doch vorhersehbar: „Die Leute fangen zum Beispiel an, mich zu füttern. Oder sie machen Tiere nach, manchmal Affen, manchmal Hunde.“

Der 53-Jährige lacht. „Die Besucher werden von ganz allein erfinderisch und kreieren solche Momente. Da werde ich zum Beobachter.“ Auch wenn Akerman in seiner Rolle meist den aktiven Part übernimmt, gehört es zu seinem Handwerk, Menschen zu beobachten. Aus dem Zusammenspiel mit ihnen entstehen neue Ideen für sein Spiel. Dass das sehr viel mehr beinhaltet als einen klamaukigen Spaßmacher, zeigt er noch bis zum 8. Oktober im Circus Roncalli auf dem Waterlooplatz.

Die Familie: Für das Gastspiel in Hannover hat Anatoli Akermann seine Frau Alina und Tochter Lucy nonstop an seiner Seite. © Quelle: Nancy Heusel

Dort auf dem Gelände ist Akerman nun für einige Wochen zu Hause. Im Wagen mit der Nummer 3 hat er sich eingerichtet und uns anlässlich des Interviews sogar in sein Wohnzimmer gebeten. Darin sitzen seine Frau Alina und die Tochter Lucy Anna Ricksa (3) und spielen mit Barbies. Bei dem Gastspiel in Hannover sind die beiden durchgehend mit dabei. Das ist nicht immer so, die Familie lebt eigentlich im österreichischen Graz. Und während der Papa ab 15 Uhr Leute bespaßt und am Abend wieder, „gehört der Vormittag ganz und gar Lucy“.

Clown liebt die Seenlandschaft von Hannover

Die Dreijährige ist die Erste des Trios, die am Morgen aufwacht. „Ich bin hungrig“, sagt sie ihrem Vater zufolge dann. Oder wahlweise: „Ich habe keinen Hunger.“ Jedenfalls geht es nach dem Frühstück dann raus. „Wenn es warm ist, gehen wir schwimmen“, verrät Akerman. „Ich wusste von meinen bisherigen Hannoverbesuchen gar nicht, dass ihr so viele schöne Seen habt.“ Ansonsten haben die drei den Zoo besucht, das Sealife in Herrenhausen, den Katzentempel an der Marienstraße „oder wir gehen einfach auf den Spielplatz“.

Anatoli Akerman *12. Juni 1970 in Czernowitz (Ukraine). Inspiriert von seinem Onkel, der Pantomime, Magie und Comedy vereinte, will er Clown werden. Zunächst lernt er jedoch einen technischen Beruf. Als seine jüdische Familie nach Israel auswandert, ist er 20 Jahre alt. Kontakte in sein Heimatland hat er keine mehr. In Jaffa siegt er bei einem Clown-Festival. Mit einer dreiköpfigen Truppe tourt er durch Europa, ehe er bei Cirque du Soleil einen Vertrag unterzeichnet und später Teil des Roncalli-Ensembles wird. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Clownerie, Stepptanz und Jonglage. Er spielt in Film „Dumbo“ von Tim Burton (65) mit, geht außerdem mit seiner Soloshow „Kuku“ auf Tournee. Akerman ist verheiratet und hat zwei Töchter, Sally Anna (12) und Lucy (3). Er lebt in Graz und in Berlin. www.anatoliakerman.com

Gegen 14 Uhr wechselt Anatoli Akerman dann so langsam in seine Rolle dieses Clowns, der (abzüglich eines Jahres Pause) seit 2014 mit der Roncalli-Familie um Oberhaupt Bernhard Paul (76) durch die Lande tourt. Das Schminken dauert nicht lang, die Erfahrung machts möglich, dass jeder Pinselstrich mit schwarzer und weißer Farbe sitzt. Das Haar ist mindestens genauso schnell strubbelig frisiert wie der froschgrüne Mantel umgeworfen. Und die Erfahrung sagt ihm mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit am Einlass bereits, „wie bespielbar das Publikum sein wird“. Die Hannoveranerinnen und Hannoveraner verstecken sich laut Akerman nicht, wenn es darum geht, plötzlich Teil der Show zu werden, „in anderen Städten habe ich das auch anders erlebt“.

Grundsätzlich hat Akerman in seiner Laufbahn als Clown viel erlebt. Dass er über eine komische Ader verfügt, wird Klassenkameradinnen und Klassenkameraden (wahrscheinlich auch Lehrkräften) schon in der Schule aufgefallen sein: „Vielleicht lag es daran, dass ich so klein war und dachte, ich müsste Klassenclown sein.“ Viel weiter raus als auf die 1,63 Meter ging es größentechnisch auch nicht. Dafür aber in Sachen Karriere. Zu seinen Stationen zählen unter anderem Shows in Tokio und Las Vegas, die er als Teil des weltberühmten Cirque du Soleil bespielte.

Ein Clown muss traurig sein? „Ist mir ein Rätsel“

Er selbst kann über ziemlich viele Dinge lachen, und das auch überall. In der Hinsicht sind keine Grenzen gesetzt. „Nur wenn Menschen gemeine Sachen passieren oder sie mit Problemen zu kämpfen haben, finde ich das nicht komisch“, erzählt der Mann, den viele für seine komischen „Wiuwiu“-Laute beim Spielen abfeiern. Dass Clowns als gegensätzliche Seite Traurigkeit zugesprochen wird, „passt zwar gut ins Bild, muss aber nicht zwingend Teil der Persönlichkeit sein. Das ist mir ohnehin ein Rätsel“.

Kann er sich eigentlich erklären, warum es Menschen gibt, die Angst vor Clowns haben? „Ich denke, weil sie nicht wissen, wer oder was sich hinter dem geschminkten Gesicht verbirgt“, erläutert er neulich vor einer der Nachmittagsshows bei einem Kaffee im Roncalli Café. Ihm selbst ist aufgefallen, dass es Eltern ihre Kinder oftmals ganz unvermittelt mit ihm konfrontieren. „Guck mal! Was ist das denn?“-Rufe überfordern die Kleinen häufig. „Es braucht doch Zeit, sich mit dem Kostüm und dem geschminkten Gesicht vertraut zu machen!“ Die Tatsache, dass Clowns in Filmen mordend für Furore sorgen, macht das Ganze nicht wirklich einfacher. Für ihn das übrigens ein Grund, keine schnellen, scharfen Bewegungen zu machen.

Macht auch mit der Reporterin Faxen: Anatoli Akerman im (auch lustigen) Gespräch mit Mirjana Cvjetković. © Quelle: Nancy Heusel

Neben Tausenden Menschen da draußen in der Welt, dürfte Töchterchen Lucy zu seinen größten Fans gehören. Nicht selten sagt sie „Papa ist lustig“, was grundsätzlich aber nichts mit seinem Beruf zu tun haben dürfte. Ehefrau Alina will jedenfalls nicht, „dass ich zu Hause albern bin. Da will sie mich als richtigen Mann“, sagt er und lacht.

Circus Roncalli gastiert bis zum 8. Oktober auf dem Waterlooplatz. Karten kosten je nach Sitzplatz und Spieltag zwischen 27 und 87,40 Euro. Infos gibt es telefonisch unter 0511/36 73 9999 oder online unter www.roncalli.de.

