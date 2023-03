﻿Diese Frau aus Hannover will Wikipedia weiblicher machen

Frauen sichtbar machen: Bärbel Miemietz (68) engagiert sich im Wikipedia-Büro in Hannover.

Das Wissen der Welt – aus der Sicht von Männern: Nur rund 10 Prozent der Menschen, die für die Online-Enzyklopädie Wikipedia Artikel schreiben, sind Frauen. Bärbel Miemietz will das ändern. Was treibt die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte und Linguistin an?

