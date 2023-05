﻿Anschlagsdrohung in ICE: Polizei räumt Zug in Langenhagen

Großeinsatz

Leerer Bahnhof in Langenhagen: Eine Person hat angedroht, einen ICE Zug in die Luft zu sprengen.

Ein Anrufer hat am Montagnachmittag damit gedroht, einen ICE bei dessen Ankunft in Hannover in die Luft zu sprengen. Zwei Fernzüge wurden sofort gestoppt und evakuiert – einer von ihnen in Langenhagen.

