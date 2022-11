﻿Zugkollision bei Leiferde: Das müssen Bahnreisende von und nach Hannover wissen

Kellerbrand in Wedemark Kellerbrand in Wedemark

Feuerwehrmann löscht Brand in Meitze – währenddessen zerstechen Unbekannte Reifen an seinem Wagen

Unbekannte haben in der Wedemark drei Reifen am Privatwagen eines Feuerwehrmannes zerstochen – während der 55-Jährige beim Kellerbrand in Meitze im Einsatz war. Unfassbar und verwerflich, so Feuerwehrsprecher Michael Hahn.