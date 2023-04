﻿Ausbilder rät Lokführern: „Augen schließen, Ohren zuhalten und am besten ganz laut schreien“

Wie sollen sich Lokführer und Lokführerinnen verhalten, wenn sie im Führerstand sehen, dass sich ein Unfall wie jetzt am Bahnübergang in Neustadt-Himmelreich nicht mehr verhindern lässt? Der Rat von Ausbilder und Bahnexperte Dominik Sommerer überrascht.

Herr Sommerer, wie oft kommt es auf Deutschlands Bahngleisen vor, dass Menschen ums Leben kommen?

Jeden Tag werden in Deutschland statistisch drei Menschen durch einen Zug getötet. In der Regel sind es zwei Suizide und ein Unfall. Die Unfälle sind für Lokführer besonders belastend, da sie dem Geschehen völlig machtlos gegenüberstehen. Wenn noch dazu Kinder involviert sind, steigert das oft die Ohnmachts- und Schuldgefühle. Das gilt in besonderem Maße für Lokführer, die selber Eltern sind.

Was genau löst ein Unfall wie dieser am vergangenen Wochenende bei Neustadt in einem Lokführer aus?

Jeder Triebfahrzeugführer reagiert anders. Es gibt nicht die eine Reaktion, das ist sehr individuell. Es gibt aber Mechanismen, die häufig zu beobachten sind. Eine erste mögliche Reaktion ist natürlich, dass der betroffene Lokführer in dieser Ausnahmesituation zunächst auf sich allein gestellt ist. Und dass es nach dem Unfall eine Zeit dauert, bis Hilfe eintrifft. Genau das trainieren wir mit Lokführern in ihrer Ausbildung, damit sie im Ernstfall wissen, wie man sich am besten verhält, wenn zum Beispiel plötzlich ein Auto auf den Gleisen steht. Ebenso dass nach einem solchen Unglück körperliche Stressreaktionen auftreten können. Das können Zittern, Schockstarre, Unruhe, Aufgedrehtsein, das drehende Gedankenkarussell oder Schuldgefühle sein.

„Lokführer müssen wissen, was auf sie zukommen kann“: Dominik Sommerer schult Lokführer bei der Traumbewältigung. © Quelle: privat





Sie bereiten in ihren Seminaren Menschen auf den vielleicht schlimmsten Stress vor, den man vermutlich im Leben eines Lokführer erfahren kann. Sind sich Lokführer zu Beginn ihres Berufslebens bewusst, dass auch sie rein statistisch Menschenleben beenden?

Bevor sie den Beruf ergreifen vielleicht nicht unbedingt. Aber in der Ausbildung werden sie damit bewusst konfrontiert, dass es dieses Berufsrisiko gibt. Das ist sehr hilfreich. Lokführer müssen wissen, was auf sie zukommen kann. Sonst erhöht ein derartiges Ereignis das Risiko einer posttraumatischen Belastungsstörung.

„Je mehr Sinneseindrücke, desto größer die Gefahr eines Traumas“

Was raten Sie Lokführern, die plötzlich ein Auto oder eine Person auf den Gleisen stehen sehen?

Dass sie möglichst wenige Sinneseindrücke aufnehmen. Augen schließen, Ohren zuhalten und am besten ganz laut schreien. Unter keinen Umständen sollte man sehenden Auges in eine Tragödie rasen, die man nicht mehr aufhalten kann. Züge haben, je nach Geschwindigkeit, Bremswege zwischen 1000 Metern und mehreren Kilometern. Das heißt: Ein Lokführer kann gar nicht mehr verhindern, dass er in ein Fahrzeug fährt. Er kann nur noch ein Warnsignal abgeben, die Bremsung einleiten und den Notruf absetzen. Wichtig ist auch, möglichst wenig Kontakt zum Führerpult und zum Boden zu haben, denn auch das minimiert direkte Sinneseindrücke. Je mehr Sinneseindrücke ein Lokführer aufnimmt, desto größer ist die Gefahr eines Traumas.

Zwei Frauen und ein Mann waren im Auto: Keiner von ihnen hat den Zusammenstoß mit dem Regionalzug überlebt. © Quelle: Christian Elsner





Das typische Krankheitsbild, das auf einen Gleisunfall folgen kann, ist die Poststraumatische Belastungsstörung. Was genau verbirgt sich dahinter?

Diese ist gekennzeichnet durch das Wiedererleben von einzelnen Aspekten des Unfalls, wenn die Erinnerungen im Unterbewusstsein durch bestimmte Geräusche, Gerüche oder Bilder getriggert werden. Der Körper reagiert dann wieder so, als wäre er erneut in der Gefahrensituation. Für Betroffene ist das sehr belastend. Das Tückische daran: Die Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung treten oft nicht unmittelbar nach dem Ereignis auf, sondern erst Jahre später.

Und was ist die beste Medizin, damit die Seele der Lokführer nach einem solchen Unglück nicht dauerhaft Schaden nimmt?

In der Regel bekommen sie eine psychologische Erstbetreuung und werden zunächst aus dem Fahrdienst genommen. Wie lange, das variiert je nach Arbeitgeber. Einige Betroffene kreisen in ihren Schuldgefühlen und isolieren sich. Das ist aber der falsche Weg. Man muss darüber reden, um es verarbeiten zu können. Mit der Familie, mit Freunden oder auch mit Kollegen. Vielleicht auch mit Menschen, die bereits Ähnliches erlebt haben. Und einige sind so stark traumatisiert, dass sie am besten eine Therapie machen sollten. Wichtig ist immer, die Opfer-Täter-Dynamik zu durchbrechen. Abwechselnd fühlen sich Lokführer nach einem Unglück als Täter und dann wieder als Opfer. Ich versuche immer, die dritte Perspektive einzubringen. Und das ist der Zug als Täter. In dieser Konstellation wird der Lokführer zum Zeugen. Auch das kann mental einiges auflösen.