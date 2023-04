﻿Tödlicher Unfall bei Neustadt: Staatsanwaltschaft verzichtet auf Obduktion

Hannover/Neustadt. Nach dem Unglück mit drei getöteten Autoinsassen am Bahnübergang Neustadt-Himmelreich verzichtet die Staatsanwaltschaft Hannover auf eine Obduktion der Opfer. „Wir gehen von einem Unglücksfall aus“, sagt Sprecherin Kathrin Söfker. Es gebe keinen Anlass für eine entsprechende Untersuchung.

Der 22-jährige Fahrer des Toyota hatte am frühen Sonntagmorgen, 23. April, die geschlossene Halbschranke am Bahnübergang Himmelreich überfahren. Zeitgleich näherte sich aus Richtung Neustadt ein Regionalzug mit Höchstgeschwindigkeit. Die Lok erfasste das Fahrzeug und schleifte es noch etwa 400 Meter mit. Der Fahrer aus Hannover sowie die 22-jährige Beifahrerin aus Hildesheim und eine 20-Jährige aus Neustadt-Hagen verstarben noch an der Unfallstelle.

Unfallopfer waren auf dem Weg nach Hause

Nach Informationen dieser Zeitung hatten sich die drei jungen Menschen zuvor bei Bekannten in Neustadt aufgehalten. Auf dem Heimweg zu einer der jungen Frauen kam es gegen 4.50 Uhr zu dem tragischen Unfall am Bahnübergang. Der 22-jährige Lokführer erlitt einen Schock. Ein Fahrgast wurde durch die eingeleitete Bremsung leicht verletzt. Der Regionalzug musste evakuiert werden. Dutzende Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und der Deutschen Bahn waren mehrere Stunden im Einsatz.