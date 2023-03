﻿Chaos oder Strategie? So denken HAZ-Leserinnen und -Leser über die Zukunft des Klinikums Region Hannover

Wohin steuert das hoch verschuldete Klinikum Region Hannover (KRH)? Für die Pläne, im Zuge einer radikalen Umstrukturierung die Krankenhäuser in Lehrte, Laatzen und in der Nordstadt zu schließen oder zu verkleinern, gibt es Gegenwind. Auch HAZ-Leserinnen und -Leser sind darüber empört – und sie kritisieren den Vorschlag, zusammen mit Peine ein neues Großkrankenhaus an der A2 in Hämelerwald zu errichten.

Leserin Susanne Knorre: „Massives Umsetzungsproblem“

Zur Berichterstattung über die Zukunft des Regionsklinikums (KRH):

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unser Gesundheitswesen wird zusammenbrechen, wenn es nicht grundlegend neu aufgestellt wird. Das wissen eigentlich alle, von den Patienten über die Beschäftigten bis hin zu den politisch Verantwortlichen. Leider zeigt die aktuelle Debatte um die KRH einmal mehr, dass wir trotz aller Erkenntnisse ein massives Umsetzungsproblem haben. Obwohl ein anerkanntermaßen vernünftiger und breit akzeptierter Vorschlag in Form der Medizinstrategie 2030 vorliegt, wird dieser seit Wochen zerredet. Fast alles wird problematisiert, nichts wird entschieden. Wie immer bei einem solchen strukturellen Wandel gibt es jedoch keine perfekte Entscheidung. Wird aber nichts entschieden, so ist das auch eine Entscheidung, nämlich gegen die Zukunft der Gesundheitsversorgung in diesem Land, auf die wir immer so stolz waren. Prof. Susanne Knorre, Hannover

Leser Ernst-Otto Thiesing: „Seriöser Vorschlag oder politisches Manöver?“

Zum Artikel „Spektakulärer Plan mit Peine: Neues Krankenhaus in Lehrte-Hämerlerwald?“ vom 1. März:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da hat der Regionspräsident einen geschickten Zug gemacht: Man nehme einen bekannten Medizinprofessor und ziehe ihn als Experten hinzu – nicht nur für medizinische Belange, sondern insbesondere auch für die Standortfrage. Nun ist es unzweifelhaft, dass Prof. Christian Karagiannidis ein ausgewiesener Experte für Intensivmedizin ist; leider lässt sich in der wissenschaftlichen Literatur aber kein Beleg dafür finden, dass er auch in Fragen der Raum- und Standortplanung ausgewiesen ist. Insofern stellt sich die Frage, ob der Standort Hämelerwald wirklich ein seriöser Vorschlag ist oder ein politisch motiviertes Manöver. Es würde sicherlich der Versachlichung der Diskussion zuträglich sein, wenn die Standortfrage die ihr zustehende ernsthafte und fundierte Befassung erführe. Prof. Ernst-Otto Thiesing, Burgwedel-Wettmar

Soll geschlossen werden: Das KRH möchte das Krankenhaus an der Manskestraße in Lehrte dicht machen – Lokalpolitiker fordern den Erhalt. © Quelle: Achim Gückel

Leser Hartmut Janssen: „Vorschlag überschreitet regionale Kompetenzen“

Der Regionspräsident hat als Aufsichtsratsvorsitzender des KRH einen Intensiv- und Notfallmediziner aus Köln zur Aufsichtsratssitzung eingeladen, um von ihm Ideen zur Restrukturierung der Krankenhaussituation in der Region Hannover zu erhalten. Dessen Vorschlag, ein neues Zentralkrankenhaus in Hämelerwald unter Einbindung von Peine zu errichten, überschreitet die regionalen Kompetenzen der Region Hannover. Darüber hinaus sollte für alle Beteiligten klar sein, dass es gerade in der Notfallmedizin auf jede Minute ankommt und ein Notfallkrankenhaus im Grenzland der Region schon deshalb ausscheiden sollte.

Was den Experten aus Köln betrifft, wäre zu hinterfragen, welche Expertise er hinsichtlich derartig komplizierter Prozesse hat. Es gibt für Krankenhaussanierungen sehr gute Beratungsunternehmen, die in dem notwendigen Restrukturierungsprozess hilfreich wären. Dr. Hartmut Janssen, Burgwedel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leserin Orna Grün: „Fachkräfte bewerben sich weg“

Zum Artikel „Klinikum: Wirbel um neue Ideen“ vom 2. März:

Eigentlich kann man die besagten Standorte einschließlich des Krankenhaus Agnes Karll in Laatzen sofort schließen! Bei all dieser Diskussion kann wohl niemand mehr erwarten, dass sich ärztliche sowie pflegerische Fachkräfte auf die vakanten Stellen bewerben. Im Gegenteil, jeder vernünftige Mensch wird sich rechtzeitig nach einer anderen Stelle umsehen. Die Motivation derer, die da noch verbleiben, wird nachvollziehbar nicht sonderlich hoch sein, sodass die Patientenversorgung sicherlich leiden wird. Somit wird auch jeder Patient, sofern er es kann, die entsprechenden Standorte meiden. Diese völlig unstrukturierte Diskussion fährt das KRH voll gegen die Wand. Dr. Orna Grün, Hemmingen

Soll zum Grundversorger reduziert werden: Die Laatzener Politiker kämpfen um den vollen Erhalt des Klinikums Agnes Karll. © Quelle: Johannes Dorndorf

Leser Wolfgang Hellmann: „Geschäftsführung ersetzen“

Der Regionspräsident bestätigt das Konzept Medizinstrategie 2030 der Geschäftsführung, weil er fachlich unkundig ist und auch nicht verstanden hat, was Strategie bedeutet. Ganz sicher nicht eine Ausrichtung auf ein Konzept, das davon ausgeht, dass auch weiterhin umfassend rote Zahlen zu Lasten der Steuerzahler geschrieben werden müssen. Eine Bankrotterklärung für die Geschäftsführung des KRH und den Regionspräsidenten! Es grenzt auch an Bürger- und Wählertäuschung, wenn Krach feststellt: „KRH ist Vorreiter in Deutschland, wenn es darum geht, die Krankenhausstrukturen an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen.“ Nicht erkannt ist ebenfalls, dass das Modell „Öffentliche Krankenhäuser“ ein Auslaufmodell ist und sein muss. Das KRH erhärtet diese These in eindrucksvoller Weise. Neue Wege zur Konsolidierung des Klinikums sind deshalb unverzichtbar. Dabei sollte ein erster Schritt der Ersatz der Geschäftsführung durch ein innovatives Führungsteam sein, das die Fähigkeit hat, das Klinikum schnell neuen Erfordernissen zum Wohl der Patienten anzupassen. Prof. Wolfgang Hellmann, Hemmingen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Arnd Hill: „Psychiatrische Krankenhäuser sind große Verlierer“

Zum Artikel „Klinikum kann Verluste trotz Radikalumbau bestenfalls halbieren“ vom 25. Februar:

Auch in diesem Text kommen die beiden psychiatrischen Krankenhäuser des KRH in Langenhagen und Wunstorf nicht vor. Diese haben vermutlich mit ihren Überschüssen viele Jahre lang schon defizitären somatischen KRH-Häuser solidarisch an der Seite gestanden (und zwar vermutlich mit deutlich höheren Beträgen, als es im Fall Wunstorf dem Kaufpreis entsprach), sind baulich unter anderem dadurch in einem teilweise nicht mehr zeitgemäßen Zustand – und damit jetzt die großen Verlierer der Situation. Leider findet sich kaum ein Wort zu den Häusern in Wunstorf und Langenhagen in Ihrer Berichterstattung. Arnd Hill, Hannover

Soll im Klinikum Siloah aufgehen: Teile des Nordstadtkrankenhauses gelten als nicht mehr geeignet für den modernen Medizinbetrieb und könnten zur Rehaklinik werden. © Quelle: Robin Beck

Leser Jürgen Dirk: „Schnelle Erreichbarkeit ist entscheidend“

Zum Artikel „Debatte über das KRH: Krach will weiterhin Veränderungen“ vom 22. Februar:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was maßt sich die Fraktionsvorsitzende der Grünen und Aufsichtsrätin des KRH, Sinja Münzberg, eigentlich an, dem Bürger zu sagen, was „man möchte“? Dazu benutzt sie nicht vergleichbare Zahlen von Herzinfarktbehandlungen zweier Krankenhäuser, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Interessant wäre doch erst die prozentuale Sterblichkeitsstatistik der genannten Häuser. Da ein sehr hoher Anteil von Herzinfarktpatienten bereits vor Eintreffen in das Krankenhaus verstirbt, weil eben doch jede Minute zählt, ist die schnelle Erreichbarkeit des nächsten Krankenhauses ganz entscheidend. Dass Frau Münzberg auch noch in ihrer suggestiven Frage das nun aus ihrer Logik nicht mehr infrage kommende, in ihrem Wahlkreis liegende Lehrter Krankenhaus nennt, sollte zu denken geben. Jürgen Dirk, Hannover

Leser Hans-Dirk Rommel: „Minute kann über Leben und Tod entscheiden“

Herr Krach, bekannt durch gelegentliche nassforsche Äußerungen, überspannt den Bogen: Dass es bei der Notfallversorgung eventuell nicht auf jede Minute ankomme, zeugt von totaler Unkenntnis. Bei schweren Blutungen jedweder Art, Schlaganfall und Herzinfarkt kann die Minute über Leben und Tod entscheiden. Der Moloch Siloah wird ihm mit der bereits jetzt schon katastrophalen Notaufnahme noch auf die Füße fallen. Ich schreibe Ihnen diese Zeilen aus einem „kleinen“ Krankenhaus, dem DRK Clementinenhaus, in dem die Patientenversorgung in allen Bereichen hervorragend funktioniert. Vielleicht holt Herr Krach sich hier mal Rat. Dr. Hans-Dirk Rommel, Hannover