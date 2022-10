﻿Zurück in den Arbeitsmarkt: Neues Jobcenter-Angebot für psychisch Kranke

Platz für 240 Teilnehmende

Auf zwölf Monate ist die Teilnahme an ReHaTop (Teilhabe, Orientierung und Prävention in der Region Hannover) für Kundinnen und Kunden des Jobcenters angelegt. Manche haben bereits eine Diagnose, viele noch keine. Die erhalten sie von Psychologen der MHH, die an dem Projekt beteiligt ist. Die Teilnahme ist freiwillig. Wer abbricht, weil ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik notwendig ist, eine Arbeitsaufnahme erfolgt oder weil man noch nicht so weit ist, tiefer in die Seele zu schauen, braucht keine Furcht vor Sanktionen zu haben. „Die Tür bleibt auf“, sagt Stefanie Kluwe, Netzwerkkoordinatorin des Jobcenter. „Und wer teilnimmt, wird auch dort abgeholt, wo er oder sie ist.“

Das im wörtlichen Sinne. Fallmanagerinnen vom Jobcenter wie Katharina Junike-Kleinhorst fahren – mit oder ohne Sozialpädagogen wie Mahmoud Khater vom Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) – auch zu den Kundinnen oder Kunden nach Hause, wenn es angezeigt ist. Im gemeinsamen Spaziergang oder beim Kaffee daheim wird das Projekt vorgestellt. „Es ist der aufsuchende Ansatz, die Leute in ihrem Lebensraum abzuholen“, erklärt Kluwe. Denn viele hätten Sozialphobien oder könnten nicht Bahn fahren, hätten Ängste vor dem, was sie erwartet. „Und dann lernt man sich eben erst einmal kennen, schaut sich in die Augen und erklärt genau, um was es geht.“ In Arbeit bringen könne man nur Menschen, die gesund oder stabilisiert seien, weiß die Jobcenter-Frau.

Für Fallmanagerin Junike-Kleinhorst ist das Projekt ein Traum. „Ich wollte immer die Welt verbessern“, aber bei 400 Kundinnen und Kunden blieb eben vieles auf der Strecke. Nicht bei diesem auf bisher vier Jahre angelegte Projekt. Nun ist hier dieser persönliche Kontakt, dieses Miteinander auf Augenhöhe, „mit dem, was die Kundinnen wirklich brauchen“. Mehr als hundert verschiedene Module für die Teilnehmenden sind im Angebot. Angefangen beim Gespräch im Jobcafé, bei gemeinsamen Spaziergängen, beim Qi Gong und Nordic Walking, beim Achtsamkeitskurs, wo es letztlich auch um Reflektion und Stabilisierung geht.

Es gibt reichlich Platz zum Reden, gemeinsamen Kochen und Frühstücken, aber auch für die Ergotherapie und der Arbeit in der Kreativwerkstatt, um einfach mal zu spüren, was in einem steckt. Kompetenzen wie „soziale Interaktion“ oder „Umgang mit Konflikten“, Trainings wie „Kopfkino besser managen“ oder Gedächtnistraining, aber auch „EDV Recherche im Netz“ und „Improvisationstheater“ gehören in die große Modul-Kiste. Dazu gibt es mentale Unterstützung von MHH-Psychologinnen wie Johanna Lisser und Nina Ristel – die medizinisch-psychologische Leiterin von der MHH kümmert sich unter anderem um die Diagnosen.

Die Tandems aus jeweils sieben Fallmanagern und sieben Sozialpädagoginnen haben einen Bestreuungsschlüssel von Eins zu 40. Drei fachliche Anleiter für Holz und Küche, eine Ergotherapeutin, fünf Psychologinnen und Therapeuten sowie eine Ärztin kommen dazu. Bisher gibt es 180 Teilnehmende, etwa zur Hälfte Frauen und Männer, die meisten sind zwischen 29 bis 50 Jahre alt. 240 Plätze können gibt es für die Teilnehmende aus der Stadt Hannover, die Region ist außer des Standortes Ronnenberg noch nicht in der Versorgung. Bis zu drei Millionen Euro kostet das Projekt für drei Jahre. rue