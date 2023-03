﻿„Zurzeit gestört“: Anzeige auf Telefonzellen in Hannover führt Kunden in die Irre

Hannover. Es ist ein leiser Abschied gewesen: Ende Januar hat die Telekom deutschlandweit den Betrieb ihrer letzten Telefonzellen eingestellt, neun waren noch in Hannover aktiv. Doch obwohl die Leitungen nun schon seit Wochen tot sind, gaukeln die Geräte seitdem nur ein vorübergehendes Problem vor – oder sie wollen selbst nicht wahrhaben, dass sie bedeutungslos geworden sind.

„Entschuldigung, zurzeit gestört“ steht auf den gelb-grünen Displays. Doch auch wenn es nach einem kurzen Störfall klingt: Es ist äußerst final. Schon seit dem 21. November war kein Bezahlen der Gespräche mit Münzen mehr möglich, Ende Januar folgte auch das Aus für Guthabenkarten. Der Abbau der deutschlandweit 12.000 Anlagen soll Anfang 2025 abgeschlossen sein.

Telekom ändert Botschaft in Telefonzellen nicht

Auf Anfrage teilt die Telekom mit, an der womöglich irreführenden Display-Botschaft nichts ändern zu wollen. Nicht einmal Zettel mit simplem „Außer Betrieb“ soll es geben. „Die Abschaltung der Telefonhäuschen ist sehr breit in den Medien gelaufen“, heißt es aus Bonn. „Insofern sind alle Informationen bekannt.“ Ein kühles Ende nach 142 Jahren öffentlicher Telefongeschichte.

Hannover-Vahrenfeld: Hätte die Telekom Recht gehabt, hätte vermutlich die Vahrenwalder Straße umbenannt werden müssen. © Quelle: Katrin Kutter

Und es ist nicht das erste Mal in jüngster Zeit, dass die Telekom für Gesprächsstoff sorgt: Ende Januar zog das Unternehmen Lacher auf sich, als es in Hannover einen neuen Stadtteil erschuf: Auf großen Plakaten warb es für den Glasfaserausbau in Vahrenfeld und lieferte gleichzeitig vermutlich einen Grund, warum die Digitalisierung immer so lange dauert: Die Telekom musste erst den Weg ins eigentlich gemeinte Vahrenwald finden. Der Konzern versprach, den Fehler umgehend zu korrigieren.

Schon wieder: Telekom schreibt Eilbek falsch

Um ihn allerdings jetzt schon wieder zu machen. Dieses Mal traf es allerdings Hamburg: Eilbeck stand da auf den Werbepostern – mit einem „c“ zu viel. Das verschwand aber schon 1946 aus dem Stadtteilnamen. Die altehrwürdigen Telefonzellen hätten das sicher noch gewusst.