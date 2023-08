Verkehr

Die Grunderneuerung der A37 und ihre Folgen: Die Autobahn im Nordosten Hannovers wird in dieser Woche gleich zweimal gesperrt. Den Anfang macht schon am Mittwoch der Abschnitt zwischen dem Kreuz Buchholz und Misburg. Am Wochenende folgt der Bereich vom Weidetor bis zum Kreuz Kirchhorst.

