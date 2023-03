﻿Aus Duke Burger wird Honey’s: Nach Razzia ist der Name ruiniert – Ex-Franchisenehmer will Neustart für zwei Lokale

Die zwei Duke-Lokale in Nordstadt und Linden heißen jetzt Honey’s: „Der alte Name ist negativ belastet“, sagt der frühere Franchisenehmer Murat Ada. Im Mai 2022 hatte es eine spektakuläre Razzia gegeben, im Prozess gegen die früheren Chefs der Burgerkette geht es um Subventionsbetrug und Schwarzarbeit.

Hannover. Murat Ada hat Ahnung von Zahlen, er kann Bilanzen lesen, beherrscht Buchführung. Der 48-Jährige hat Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz-Universität studiert, als Filialleiter bei Aldi gearbeitet, war als Disponent beim Flughafen beschäftigt, Assistent der Geschäftsführung bei einer großen Firma für Werbemittel. Als er im Juli 2020 die kleine Duke-Filiale an der Lindener Fössestraße mit einer Franchiselizenz übernahm, Anfang 2022 außerdem den Duke-Pub an der Asternstraße (Nordstadt), hielt er das für eine gute Idee. Bis im Mai 2022 die Polizei vor der Tür stand.

350 Beamte von Polizei und Zoll durchsuchten damals 40 Gebäude der rasant gewachsenen hannoverschen Burgerkette. Im Januar startete der Prozess vor dem Landgericht Hildesheim gegen vier Beschuldigte: Den Duke-Machern wird Subventionsbetrug vorgeworfen – es geht um 675.000 Euro Kurzarbeitergeld, die Summe wurde in der Corona-Zeit mutmaßlich zu Unrecht kassiert. Anfangs standen sogar 3 Millionen Euro und „bandenmäßiges“ Vorgehen im Raum. Vergangene Woche platzte der Prozess – und wird 2024 neu aufgerollt, weil neue Erkenntnisse aus einem weiteren Ermittlungsverfahren dazukamen. Es geht um Schwarzarbeit.

Der Makel für den Namen Duke bleibt

Murat Ada und sein Team hatten damit nichts zu tun: „Wir konnten nachweisen, dass wir als Franchisenehmer eine eigenständige GmbH sind. Wir machen unsere eigenen Abrechnungen, haben eine eigene Personalplanung, sind wirtschaftlich komplett unabhängig.“ Die Polizei zog vor dem Duke in der Asternstraße wieder ab. Doch der Makel blieb. Der einst klangvolle Name Duke, der für pfiffige Rezepte und handwerklich ausgezeichnete Burger stand, war verbrannt.

Einprägsames Logo: Mitarbeiter trugen das Duke-Logo auf der Brust. © Quelle: HAZ

„Die Umsätze gingen seitdem zurück“, beschreibt Ada die Lage. Es sei schwierig, den Leuten zu kommunizieren, dass man als Lokal zwar den Namen trage, mit dem Vorwürfen gegen die vier Angeklagten im Prozess aber nichts zu tun habe. Dabei hatte Ada auch schon Monate vor der entscheidenden Razzia kein gutes Gefühl mehr bei der Zusammenarbeit mit Felix F. (47) und Abdullah „Apo“ B. (47).

Murat Ada erklärt das Franchisesystem, das damals hinter dem Duke stand: „Wir haben die Rezepte übernommen und vom Marketing der Kette profitiert.“ Dafür wurde monatlich die Fixsumme von 1500 Euro an die Betreiber der Kette überwiesen. „Eine moderate Summe, üblich sind sonst zehn Prozent des Monatsumsatzes“, freute sich Ada damals. „Ich habe da kein Risiko gesehen. Zumal ein Verwandter in der Filiale in der Fössestraße jahrelang als Koch gearbeitet hat – wir kannten die Umsätze.“

Doch schon bald begannen die Schwierigkeiten. „Kaum war der Deal mit dem Lokal in der Fössestraße durch, wurde es immer schwieriger, Kontakt aufzubauen.“ Felix F. sei zwar der offizielle Ansprechpartner gewesen. „Aber sein Kompagnon Apo war immer im Hintergrund.“ Murat Adas Gefühl damals: „Da läuft was im Hintergrund, da werden Strippen gezogen.“

Das Potenzial der Marke Duke

Trotzdem intensivierte er Anfang 2022 die Geschäftsbeziehung, indem er den damals bereits länger geschlossenen Duke-Pub in der Asternstraße übernahm, eine fünfstellige Summe Ablöse für das Inventar bezahlte. „Corona war eine schwierige Zeit, aber ich habe das Potenzial der Marke gesehen“, sagt Ada. Was er erst später erfuhr: „Küche und Schankanlage waren Leasingmodelle. Und Apo lag mit dem Vermieter im Streit, hatte ihm sogar Hausverbot im Lokal gegeben.“

Überhaupt: die Mietverträge. Für Asternstraße und Fössestraße sollten sie eigentlich an Adas GmbH übertragen werden. „Wir wurden hingehalten, für beide Lokale. Da gingen die Warnleuchten an.“ Im April 2022 beschlossen Ada und sein Team, die Franchisebeträge bis zu einer Verbesserung der Situation nicht mehr zu überweisen. Da war es bereits zu spät. „Die Razzia im Mai hat uns total geschockt.“

Setzte Maßstäbe: Duke-Burger waren in Hannover überaus beliebt. © Quelle: Niklas Richter

„Im Nachhinein sehe ich vieles klarer“, räumt Ada ein. Der Gastronom musste nach der spektakulären Razzia, die in der Stadt Wellen schlug, die Scherben zusammenkehren: „Es stand auf der Kippe.“ Denn Felix F. und Apo B. als Hauptmieter hatten von den jeweiligen Hauseigentümern gar nicht die Erlaubnis, die beiden Lokale an Franchisenehmer weiterzugeben.

Diese Details haben Murat Ada und sein Team inzwischen geregelt, nun schlagen sie ein neues Kapitel auf – und haben den Namen geändert. „Die Leute sprechen uns nach jedem Zeitungsbericht über den Prozess wieder an, nennen uns Schurken und Banditen.“ Die Menschen in Nordstadt und Linden seien politisch sensibel. Und es sei schwer zu erklären, wie die Besitzverhältnisse in einem Franchisesystem sind. „Der Name Duke ist negativ belastet, wir brauchen einen Neustart.“

Haben zusammengearbeitet: Murat Ada (links) und Gastroberater Ngoc Duc Nguyen. © Quelle: Ilona Hottmann

Dabei geholfen hat Ngoc Duc Nguyen, der sich mit Probierbar, Tru Story und Butjer in der Szene einen Namen gemacht hat und unter dem Firmennamen „New Story“ ins Geschäft der Gastroberatung eingestiegen ist. „Duke hat in Sachen Burger Maßstäbe in der Stadt gesetzt, die Kette hat viel bewegt“, sagt Nguyen über die kreativen Rezepte.

Diese zwei Dukes behalten ihren Namen Gut zwei Monate nach der Großrazzia gegen die Burgerkette Duke übernahm Besart Istrefaj die beiden Lokale am Altenbekener Damm (Südstadt) und am Weißekreuzplatz (Oststadt). „Anfangs hatte ich schon Zweifel, ob das klappt“, sagt der Gastronom, der außerdem Dachdecker mit eigener Firma ist. Die ersten Wochen seien hart gewesen, doch inzwischen habe sich das Geschäft sehr positiv entwickelt. „Wir kriegen super Bewertungen von den Gästen“, verweist er auf verschiedene Internetportale. „Mir ist bewusst, dass wir die zwei letzten Filialen mit dem Namen sind“, sagt Istrefaj. Presseberichte über den Prozess gegen die früheren Betreiber der Kette, würden ihn nicht belasten. „Das stört niemanden“, ist sein Eindruck von den Gästen, die vielleicht in Stadtteilen wie Linden und Nordstadt sensibler reagieren würden. „Wir haben mit dem Thema ja auch nichts zu tun, sind eine eigene Firma“, betont er. Eine Namensänderung komme für ihn nicht in Frage: „Wir arbeiten ja nach den Original-Duke-Rezepten. Und auch das Logo mag ich.“ Der einst omnipräsente Name der Kette verschwindet langsam. Der Mini-Duke an der Langen Laube, einst die Keimzelle der Erfolgsgeschichte, heißt inzwischen Baba Mia und verkauft „The Art of Kebab“. In den geplanten (aber in der Corona-Zeit nie eröffneten) Duke an der Limmerstraße ist Food Brother eingezogen. Der Duke in der Heiligerstraße in der City steht leer, das zweigeschossige Duke-Restaurant am Raschplatz ebenfalls.

„Come for the Burgers, stay for the Beers“, sei nun der Slogan für beide Lokale von Murat Ada, die ab sofort Honey’s heißen. Das Firmenschild hängt, Flyer sind gedruckt, Verträge mit Lieferdiensten umgestellt, der Onlineshop mit App startet demnächst, an St. Patrick’s Day am 17. März war Soft Opening im Nordstadt-Pub. „Das war unser Plan seit Oktober“, sagt Murat Ada. Und klingt sichtlich erleichtert.