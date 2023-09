﻿Ankündigung per Laserstrahl: Apache 207 startet seine Arena-Tour 2024 in Hannover

Hannover. Schnelles Wiedersehen mit einem der derzeit angesagtesten deutschen Rapper: Apache 207 tritt im Mai nächsten Jahres gleich zweimal in Hannover auf. Mit den Konzerten am Donnerstag, 2. Mai, und Freitag, 3. Mai, jeweils in der ZAG-Arena startet der 25-Jährige seine Arena-Tour 2024. Zuletzt begeisterte der Ludwigshafener im Juni 25.000 Fans auf der Expo-Plaza.

Wo er im nächsten Sommer auftritt, gab der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, übrigens spektakulär per Laserstrahl bekannt. An den Stätten, an denen Apache 207 für seine Arena-Tour Halt macht, konnten die Fans also einen leuchtenden Hinweis am Himmel sehen.

Zweimal ZAG-Arena: Apache 207 tritt in Hannover auf

Mit „Roller“, im August 2019 veröffentlicht, gelang dem Künstler der Durchbruch, es war sein erster Nummer-eins-Hit in Deutschland. Einem noch größeren Publikum dürfte Apache 207 durch „Komet“ ein Begriff geworden sein. Diesen Song nahm er zusammen mit Rocklegende Udo Lindenberg auf, gemeinsam ging es an die Spitze der Charts.

Die weiteren Konzertorte 2024 sind Wien, Frankfurt, Dortmund, Köln, Berlin, Leipzig, München, Hamburg, Stuttgart, Zürich und Mannheim. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 21. September, um 16 Uhr bei eventim.

