﻿Zwei Sterne: Das ist das Restaurant Jante

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Finanzen

Klein, aber oho: Die Stadtsparkasse Wunstorf steht an Niedersachsens Spitze – was das Betriebsergebnis der Sparkassen in dem Bundesland angeht. Auch sonst blickt man in Wunstorf zuversichtlich in die finazielle Zukunft.